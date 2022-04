Předčasně narozené děti bojují o život v ukrajinských ostřelovaných městech

Porodnice v Charkově a Lvově uvádějí, že jejich počet se za několik posledních týdnů v důsledku stresu a zdravotních problémů těhotných žen zdvojnásobil nebo ztrojnásobil, napsala britská veřejnoprávní stanice BBC na svých internetových stránkách.

Polina přišla na svět v Charkovské oblastní porodnici s porodní váhou 630 gramů. Holčičky narozené v termínu přitom v průměru váží pětkrát tolik. Viktorija narozená začátkem března v porodnici ve Lvově, kam její matka utekla z Kyjeva, vážila 800 gramů. Ručička na váze u této dívenky, která má ještě sestru-dvojče, se nedávno přehoupla přes jeden kilogram.

Osudy těchto dívek, jedné uprchlice a druhé bojující o život ve městě bombardovaném ruskou armádou, ukazují, o čem musejí rozhodovat jejich maminky i lékaři, kteří je mají v péči.

Iryna Kondratová, ošetřující lékařka malé Poliny, řekla, že v Charkově se oproti normální situaci počet předčasných porodů zvýšil až třikrát a před termínem přichází na svět polovina dětí. „Infekce, nedostupná lékařská péče, špatná výživa: válka je rizikovým faktorem pro předčasné porody,“ uvedla.

V porodnici, kde pracuje, se už dříve mnoho dětí rodilo předčasně, protože řada maminek přicházela z Doněcké a Luhanské oblasti, tedy regionů zasažených konfliktem už od roku 2014. „V oblastech bojů ženy tráví mnoho času v přeplněných sklepech, kde jsou aktivní infekce. A také je pro ně těžší se dostat k lékařské pomoci, když ji potřebují,“ dodala lékařka.

Zatímco podíl předčasných porodů v charkovské porodnici vzrostl, celkový počet příjmů klesl, protože ženy kvůli válce z druhého největšího ukrajinského města prchají.

Ve Lvově na opačném konci Ukrajiny, kterému se tvrdší boje zatím vyhnuly, naopak gynekologicko-porodnická oddělení zažívají velký příliv pacientek. Matka Viktorije, Iryna Zelená, prchla z Kyjeva jen několik dnů před porodem.

„Odešli jsme kvůli intenzivnímu ostřelování,“ říká tato žena. „Neustále jsme byli v krytu,“ popisuje. Domnívá se, že stres, který zažila, přispěl k tomu, že se Viktorija a její sestřička Veronika narodily více než sedm týdnů před termínem.

russian shells damaged part of the maternity hospital in Kharkiv. Now more than 200 pregnant women, mothers and newborns sleep in the corridors of the shelter. And in the next ward in resuscitation rescue premature babies.

Photo: Markus Yam#StopPutinNOW pic.twitter.com/3ThqKm7fw0