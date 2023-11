Českého slavíka získali Farna, Ztracený a Kabát, do síně slávy vstoupil Neckář

Českého slavíka v kategorii zpěvaček letos získala Ewa Farna. Druhá v anketě popularity skončila loňská vítězka Lucie Bílá, třetí je Monika Absolonová. Ocenění v 61. ročníku hudební ankety dnes převzaly v pražském Foru Karlín. V kategoriích skupin a zpěváků se pořadí prvních tří proti loňsku nezměnilo. Vyhrála kapela Kabát, před skupinami Mirai a Kryštof, mezi zpěváky Marek Ztracený před Vojtěchem Dykem a Richardem Krajčem. Do síně slávy Českého slavíka vstoupil Václav Neckář, Absolutním slavíkem s největším počtem hlasů od fanoušků se stala Farna. Cenu za objev roku dostala Tereza Balonová.

Farna se na první místo mezi zpěvačkami vrátila po loňské druhé pozici. Třetí loni byla Eva Burešová. „Zažila jsem nádhernou sezonu,“ řekla viditelně dojatá Farna a připomněla svůj říjnový koncert ve vyprodané pražské O2 areně. „Dvacet let sem chodím držet pěsti svým kolegům a vůbec jsem to nečekala,“ komentovala své první umístění na stupních vítězů Absolonová.

Kabát v kategorii hudebních skupin dosud posbíral včetně letošního 14 prvenství. „My takoví rockoví dinosauři jsme porazili mladé kapely,“ poukázal frontman vítězné kapely Josef Vojtek a zmínil, že příští rok Kabát plánuje turné ke 35 letům na hudební scéně v nezměněné sestavě. Skupina Mirai si ocenění nepřevzala osobně, diváky ve Foru Karlín pozdravila z koncertu v Pardubicích.

„Nikdy to nebudu brát jako samozřejmost,“ řekl při přebírání ceny Ztracený, který se umístil první v posledních třech ročnících. Něco na tom je, když se říká, že těžké je vyhrát a ještě těžší obhájit, doplnil. „Ať pracuju, nebo nepracuju, tak vám je to jedno, protože jsem zase na tom druhém místě,“ poznamenal Dyk v narážce na loňské ocenění, kdy poukazoval na to, že je druhý, i když prakticky nevystupoval.

Mezi hiphopery a rappery vyhrál Calin před ATMO music a Marpem. Na rozdíl od loňska, kdy v jiném pořadí uspěla stejná trojice interpretů a pro ocenění si nikdo z nich nepřišel, letos Českého slavíka všichni převzali, i když vítězný Calin jen na dálku z Brna. V kategorii Nejoblíbenější písnička posluchačů rádia Impuls uspěla skladba Hory skupiny O5 a Radeček.

Při slavnostním večeru, který stejně jako v předchozích dvou letech moderovali Ondřej Sokol a Aleš Háma, vystoupily skupiny, Kabát, Vesna a Chinaski, zazpívali také Monika Bagárová, Jana Kirschner, Eva Burešová, Vojta Dyk & D.Y.K., Marpo & TroubleGang. Diváci po 15 letech na Českém slavíku viděli vystoupení Heleny Vondráčkové, která si připravila směs svých hitů a oznámila začátek prodeje vstupenek na svůj červnový narozeninový koncert v O2 areně. Vyprodaly se za necelou hodinu. Program uzavřel Václav Neckář se skupinou Bacily.

Dramaturgie večera připomenula letos zesnulé umělce. Poctu Yvonně Přenosilové zazpívala Jitka Čvančarová, o vzpomínku na Vaša Patejdla se postaral Ondřej Brzobohatý s Igorem Timkem z kapely No Name.

Před vyhlášením slavíků se podle serveru Super.cz odehrál incident při příchodu zpěváka Jana Bendiga, kterého posypal neznámý muž moukou a vykřikoval přitom rasistické urážky. Zpěvák se následně odebral do zákulisí. Podle jeho partnera Lukáše Rejmona se Bendig psychicky zhroutil, čekalo ho přitom vystoupení s Monikou Bagárovou.

Lidé mohli hlasovat vždy maximálně pro šest interpretů v kategoriích zpěvák, zpěvačka, hudební skupina a také hip hop a rap. Ze tří nominovaných vybírali objev roku. V loňském ročníku, kdy do hlasování o nejoblíbenější interprety přišlo podle pořadatelů rekordních 2,110 364 hlasů, do síně slávy vstoupil zpěvák a divadelník Jiří Suchý, Absolutním slavíkem se stala Bílá. Letos pořadatelé počet hlasujících nezveřejnili.

Celonárodní anketu o nejpopulárnějšího zpěváka, zpěvačku a hudební skupinu vymyslel v roce 1962 tehdejší redaktor Mladého světa a pozdější scénárista, režisér a cimrmanolog Ladislav Smoljak. Do roku 1991 nesla název Zlatý slavík. Práva na pořádání ankety nyní vlastní TV Nova.