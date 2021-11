Českými slavíky jsou poprvé Marek Ztracený, Ewa Farna a Mirai

Českého slavíka v kategorii zpěvaček získala zpěvačka Ewa Farna. Ze zpěváků si nejvyšší ocenění odnesl Marek Ztracený, který se stal i absolutním vítězem letošního ročníku podle počtu hlasů, kterých obdržel 48 048. V kategorii kapel vyhrála skupina Mirai. Pro všechny to bylo první vítězství v anketě.

Ztracený navíc získal cenu Nejoblíbenější píseň posluchačů Rádia Impuls, kterou se stala skladba Moje milá. Ocenění vítězům obnovené hudební ankety Český slavík organizátoři předali na pátečním slavnostním večeru v Hudebním divadle Karlín.

„Nemám slov, je to strašně příjemný pocit. Potěšila by mě i jedna cena, tak nevím, jak se mám postavit ke třem. Jsem vděčný fanouškům za hlasy i za to, že můžu s někým sdílet svoje písničky, že nám to v kapele funguje, a doufám, že to bude jen lepší,“ řekl ČTK Ztracený.

Zlatým slavíkem v kategorii Hip Hop & Rap byl vyhlášen rapper Martin Pohl vystupující pod jménem Řezník. Vyhlašovatel kategorie Hvězda internetu a tehdejší generální partner ankety Český slavík společnost Mattoni ho v roce 2017 vyřadila ze soutěže se zdůvodněním, že se „v textech svých písní vulgárním způsobem vyjadřuje na adresu vybraných skupin obyvatel, explicitně zobrazuje násilí a užívání návykových látek“. Případ vyvolal protichůdné reakce a byl důvodem, proč se kvůli údajné cenzuře rozhodl v následujících letech písničkář Tomáš Klus anketu bojkotovat.

V projevu Řezník zkritizoval popovou scénu a vyzval lidi, aby mu už příště neposílali hlasy. „Z české hudby je mi zle,“ prohlásil Řezník za nesouhlasných projevů části publika.

Druhý nejvyšší počet hlasů v kategorii Hip Hop & Rap získal Otakar Petřina známý pod uměleckým jménem Marpo. Třetí skončil rapper Raego, vlastním jménem Ladislav Pham.

Objevem roku je královéhradecký písničkář Michal Horák. V hlasování diváků se prosadil před zpěvačkou Annabelle a skupinou Bert & Friends. V kategorii nejstreamovanější skladba na českém internetu zvítězila píseň Rozdělený světy rappera Viktora Sheena.

Druhé místo v kategorii kapel obsadila skupina Kryštof a třetí Kabát, který zvítězil v zatím posledním ročníku ankety v roce 2017. Kabát ale cenu vrátil kvůli neuznaným hlasům pro skupinu Ortel, která by, nebýt zásahu tehdejších pořadatelů, zvítězila. „Za námi skončily kapely, jejichž písně jsme přes lety hráli u táboráku,“ konstatoval zpěvák Mirai Navrátil, zpěvák česko-japonského původu skupiny Mirai.

Na druhém místě mezi zpěváky se umístil písničkář Jan Pokorný, vstupující pod jménem Pokáč. Bronzového slavíka si odnesl frontman skupiny Kryštof Richard Krajčo.

Ewa Farna, která v dosud posledním ročníku před čtyřmi lety skončila na druhém místě, v kategorii zpěvaček porazila Lucií Bílou a třetí Evou Burešovou. Cenu vítězce předala bývalá první dáma Dagmar Havlová.

Slavnostním večerem provázeli herci Aleš Háma a Ondřej Sokol. Mezi hosty v zaplněném hledišti karlínského divadla byla kromě nominovaných hudebníků také Ivana Gottová, vdova po zpěvákovi Karlu Gottovi, který se stal Zlatým či Českým slavíkem dvaačtyřicetkrát. Někteří hosté přišli na vyhlašování cen z pohřbu hudebníka Miroslava Žbirky. Jeho nedávné úmrtí připomněla při předávání cen skladba Fair Play, která se od zaplněného hlediště dočkala potlesku vestoje.

Do hlasování se letos zapojilo přes 216 000 hlasujících, nejvíc od vzniku ankety.

Za obnovením Českého slavíka stojí matematik a podnikatel Karel Janeček. Ve svém projevu při předávání cen kritizoval protiepidemická opatření vlády, která podle něj měla zásadní negativní dopad na kulturu a vedla k rozdělení společnosti. „Nesmíme podlehnout tomu hroznému tlaku na očkování našich dětí proti nemoci, která je nijak neohrožuje,“ prohlásil Janeček.

V projevu zároveň oznámil vyhlášení ceny Věčný slavík. O jejím vítězi mohou lidé hlasovat do 21. prosince do 21:12.