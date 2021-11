Nova bude chtít napříště zabránit "excesům" jako na Českém slavíkovi

Televize Nova na twitteru uvedla, že bude muset s právníky hledat cestu, zda lze při dnešní mediální legislativě předejít v budoucnu podobným excesům, které se podle ní odehrály v pátek v přímém přenosu Novy při předávání hudebních cen Český slavík.

Nova tak zjevně naráží na slova matematika a podnikatele Karla Janečka, který za obnovením ankety po čtyřech letech stojí. Janeček při předávání cen mimo jiné kritizoval protiepidemická opatření vlády, která podle něj měla zásadní negativní dopad na kulturu a vedla k rozdělení společnosti. „Nesmíme podlehnout tomu hroznému tlaku na očkování našich dětí proti nemoci, která je nijak neohrožuje,“ prohlásil mimo jiné v pátek Janeček.

Nova dnes uvedla, že pořad Český Slavík je připravován externí firmou, která odpovídá za obsah a jeho kvalitu. Televize uvedla, že do složení hostů či do obsahu jejich projevů nezasahuje. „Zároveň se tímto pořadem potvrdil trend, který nabývá na intenzitě - kdy jedinec nebo společnost produkuje nebo vyrábí pořad, v jehož rámci prezentuje svoje politické či společenské názory,“ dodala Nova.

Janeček v reakci ČTK sdělil, že sociální zodpovědnost k umění patří a podle něj je zodpovědné a správné vyjádřit veřejně vlastní názor na tak závažnou věc, jakou je očkování dětí proti nemoci, která jim podle něj přímo nijak neškodí. „Zvolil jsem k tomu právě příležitost udílení ceny hudební ankety, neboť hudebníci byli postiženi iracionálními restrikcemi vlády mimořádně. Moje řeč byla v divadle několikrát přerušena potleskem přítomných umělců a jsem si jistý, že řada z nich má na tuto otázku velmi podobný názor jako já. Spolupráce s TV Nova na příštím ročníku ankety Český slavík je z mé strany otevřená,“ uvedl.

Vyhlašovatelem ankety je agentura Musica Bohemica, jejímž jednatelem je od května ředitel obnovené ankety Jakub Horák. V závěrečných titulcích po skončení pořadu byla uvedena informace, že pořad právě ve spolupráci s agenturou Musica Bohemica vyrobila TV Nova. Horák dnes na facebooku uvedl, že Český slavík 21 byl nejsledovanějším pořadem pátečního večera. „Karlův projev při předávání mohl být kratší, ale myslím že to večer unesl. Co se jeho obsahu týče - jsou to jeho dlouhodobý názory, můj názor na epidemiologická opatření je jiný, každý má právo myslet si co chce,“ okomentoval na sociální síti Janečkovo vystoupení.

K situaci se na twitteru vyjádřil také Vladimír Mlynář, člen představenstva skupiny PPF, pod kterou televize Nova patří. „Že je tu (nový) problém, když si někdo koupí licenci na Slavíka, a pak to zneužije pro svoji jednostrannou politickou kampaň, to souhlasím,“ napsal v diskuzi na twitteru.

Server iRozhlas.cz pak dnes upozornil na to, že pražští hygienici budou řešit možné porušení protiepidemických opatření během vyhlašování ankety. Ředitelka hygienické stanice Zdeňka Jágrová již požádala policii, aby ztotožnila diváky, kteří neměli nasazený respirátor.