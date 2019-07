Česká děvčata získala skoro dva miliony a míří na MS v lakrosu

MAGAZÍN - Magazín autor: Petr Sobol

Česká lakrosová reprezentace juniorek se chystá na mistrovství světa do Kanady, účast na turnaji však byla dlouho nejistá. Důvod? Peníze.

Před rokem česká děvčata šokovala téměř všechny favoritky a na evropském šampionátu do dvaceti let v polských Katowicích získala stříbrné medaile. Mistrovství světa v kanadském Peterborough bylo pro reprezentantky ohromným lákadlem.

Ovšem k tomu, aby český tým za Atlantik nakonec odletěl, potřeboval získat hodně peněz. Rozjela se tedy kampaň přes crowdfundingovou platformu Hithit, juniorkám pomohla také Česká lakrosová unie, hlavní město Praha či soukromí dárci. Připlatily si i samotné hráčky, a potřebná částka se nakonec vybrala.

"Cesta do Kanady nás vyjde i s náklady na přípravu zhruba na 1,8 milionu korun. Aktuálně máme turnaj pokrytý," uvedla manažerka českého týmu Martina Tkáčová. "Finální rozhodnutí, že na turnaj pojedeme, padlo na konci března. Tehdy jsme se dozvěděli, že tým bude mít dostatek financí na odjezd," dodala.

Peníze chybějí všude

Náročné shánění peněz však v lakrosu zdaleka není pouze problém juniorského týmu – potýká se s ním každá lakrosová reprezentace. "Náklady na přípravu a primárně na samotný výjezd jsou vysoké a hráčky nejsou schopny je pokrýt z vlastních zdrojů," nastínila poměry manažerka české reprezentace.

Turnaj v Kanadě startuje první srpnový den a český tým si nedává malé ambice. "Byli bychom šťastní, kdybychom skončili v první osmičce. A za neskutečný úspěch bychom považovali umístění v první světové pětce," říká Barbora Jasková, kapitánka českého výběru, který v základní skupině narazí na Irsko, Mexiko a Tchaj-wan.

Jádro úspěšného týmu, který vybojoval stříbro na loňském mistrovství Evropy, pojede i do Kanady. Na začátku sezony přitom dostalo šanci zhruba čtyřicet hráček mladších devatenácti let, z nichž postupně vykrystalizovala finální osmnáctka reprezentantek, které míří do Peterborough. "Vybírali jsme podle výkonnosti, přístupu k tréninkům, schopnosti zlepšovat se a v neposlední řadě být i týmovým hráčem a pevnou oporou," uvedla americká trenérka českého týmu Tierney Larsonová.

Pomohou šampionáty k popularitě?

Právě ona má velké zásluhy na tom, kde se současný juniorský výběr nachází. Hráčky se pod jejím vedením během posledních dvou let posunuly mílovými kroky dopředu a mají předpoklady k tomu, aby se jednou staly oporami seniorského týmu. Ten se dnes na evropském šampionátu v Izraeli utká s Walesem o bronz.

Evropský šampionát čeká i české juniory, kteří se špičkou starého kontinentu změří síly dokonce před vlastními diváky. Právě tyto akce by mohly sportu, který se v letech 1904 v St. Louis a o čtyři roky později v Londýně dostal i do programu letních olympijských her, výrazně pomoct s popularitou u české veřejnosti.

"Navzdory tomu, že popularita lakrosu pomalu roste, tak náš loňský úspěch na mistrovství Evropy byl zaznamenán hlavně českou a evropskou lakrosovou komunitou. Masivní příliv nových členů jsme bohužel nezaznamenali," přiznává manažerka Tkáčová. "Pro nás je však důležité i to, že všechny naše hráčky, včetně těch nejmladších, mají možnost vidět, kam je možné se díky píli a tréninku dopracovat," poukázala na rok starý historický úspěch.

Lakrosová základna se nicméně pomalými krůčky rozrůstá. K tomuto sportu se hlásí hlavně děti na základě náborů na školách či zájemci z přípravných pohybových kurzů. "Snažíme se, aby byl lakros co nejvíce vidět na veřejnosti, aby se o tomto sportu s dlouholetou tradicí lidé dozvěděli více," říká Tkáčová. Případný úspěch na jedné z blížících se vrcholových akcí by český lakros posunul zase o kus dál.