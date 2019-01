Už se neučí vyslovovat jeho jméno: Satoranský ho vytesal do historie NBA

MAGAZÍN - Magazín autor: Michal Markup

Ti, kdo basketbal alespoň trochu sledují, tušili, že to byla jen otázka času. Jediný Čech v NBA Tomáš Satoranský zaznamenal v zápase proti Milwaukee triple-double, tedy dvojciferný počet bodů, asistencí a doskoků. Washington navíc zvítězil 113:106 a sedmadvacetiletý rodák z Prahy pomalu učí své hvězdné spoluhráče, že basketbal je skutečně kolektivní hra.

Triple-double je v NBA stejně ceněný počin, jako když fotbalista v anglické Premier League nasází soupeři hattrick. Jasně, jsou tam borci jako Russell Westbrook nebo James Harden, kteří touhle parádou dopřejí fanouškům nirvánu skoro v každém zápase, ale to je prostě jiný vesmír, který vydělává miliony dolarů a obléká sako vykládané drahokamy.

Kluk z Flóry, jak se Satoranskému díky českým novinářům přezdívá, to měl ve Washingtonu hodně složité. Když byl v roce 2012 jako celkově 32. draftován týmem z hlavního města Spojených států, stal se teprve čtvrtým Čechem v historii NBA. V první sezoně to pro něj bylo hodně psychicky náročné, což vždy tak trochu naznačoval v rozhovorech, ale mezi řádky se dalo číst, jak musel tenhle lev zavřený v kleci neskutečně trpět. A trpěl, protože naskočit do zápasu za rozhodnutého stavu na necelé dvě minuty, připsat si jeden blok a nazdar, good job Thomas, to prostě žádný sportovec nechce...

Z pátku na sobotu se Tomáš stal prvním Čechem v historii, který zaznamenal již tolik oslavovaný triple-double, když soupeři nasázel 18 bodů, 12 doskoků a přidal 10 asistencí. Navíc to byl pro tým z Východní konference teprve druhý triple-double v této sezoně! "To je zásluha Bradleyho, který zahlásil tuhle akci," řekl Satoranský v euforii po zápase. "Věděl jsem o tom, že je to blízko. Markieff Morris mě na to upozornil," dodal. Jeho vyjádření v podstatě vystihuje jeho osobu jako hráče. Je až neskutečně týmový, což mu čas od času i jeho spoluhráči vyčítají, ale on je prostě takový. Raději vymyslí fantastickou přihrávku, než aby se sobecky hrnul do smeče.

Historicky první český triple-double v NBA:

NBA je hodně drsná a sobecká především. Pojetí hry je dost odlišné, než jak se basketbal hraje na evropských palubovkách. Každý tým má jednu až dvě superstar, a na ty se hraje, ty určují tempo. Když se nedaří LeBronu Jamesovi, kdysi Cleveland a teď už Lakers jsou méně než poloviční.

Satoranský dostal mezi zámořskými novináři přívlastek "Glue guy", tedy něco jako stmelovač kabiny, a přestože má bezesporu i jiné kvality, je to právě jeho smysl pro týmovou hru, co jej činí nepostradatelným. Trenérovi Wizards Scottu Brooksovi trvalo skoro dva roky, než na to přišel a uvědomil si, že má v týmu sice fantastického Johna Walla, ale ten se vždy v nejméně vhodnou dobu zraní, a jeho parťáci Bradley Beal a Otto Porter Jr. pak jakoby nevědí, co s míčem. To je pak pochopitelně vidět na výsledcích a fanoušci soptí jako Krakatoa.

Letos je tým v takřka stejné situaci, jako byl loni. Tedy šance na play-off spíše nic, než moc, a je zraněný kapitán Wall, který po operaci kolene může NBA sledovat maximálně v televizi, a to minimálně pár měsíců. Stejně jako loni tak trenér dal "Satymu" prostor, a to dokonce v základní sestavě, kde teď pravidelně nastupuje. A on mu to oplácí více než štědře. Body, doskoky, přihrávky... ale hlavně obrovsky zvedl náladu v týmu, a ten šlape, jako americká automobilka Henryho Forda.

Takto basketbalisté Washingtonu oslavovali výkon Tomáše Satoranského v šatně po zápase:

I když to do vyřazovací části Wizards možná nedotáhnou, Satoranský má skvěle našlápnuto k prodloužení kontraktu, který mu na konci letošní sezony vyprší. Washington si prostě nemůže dovolit mu novou smlouvu nenabídnout. Tomáš už není skvělým náhradníkem, Tomáš je pro tým neskutečně cenný klenot, který je potřeba leštit každým zápasem, aby byl pořádně vidět.