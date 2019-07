Český softball je na vzestupu. Muži chtějí do absolutní špičky, ženy touží po olympiádě

MAGAZÍN - Magazín autor: Petr Sobol

Můžeme očekávat, že softball v Česku zaznamená boom? Tento tradiční americký sport se u nás dostává do povědomí stále většího počtu lidí, zvlášť po nedávných šampionátech, které se tu konaly.

Uplynulé sportovní týdny patřily v České republice softballu. Na našem území se odehrál světový šampionát mužů a mistrovství Evropy žen. Obě domácí reprezentace na turnajích uspěly, jejich práce tím ale zdaleka nekončí.

Softballové mistrovství světa mužů se hrálo poprvé v historii v Evropě. Výsadu pořádat šampionát dostala Praha s Havlíčkovým Brodem a obě města se toho zhostila na jedničku. "Jménem WBSC a světového softballu obdivuji práci odvedenou Českou softballovou asociací a všemi partnery," vysekl pořadatelům poklonu předseda softballového oddělení WBSC Tommy Velasquez.

V Havlíčkově Brodě sledovalo zápasy českého týmu okolo dvou tisíc fanoušků, v Praze jich chodilo asi ještě o 500 víc. Šampionát nakonec navštívilo zhruba 30 tisíc diváků. "Byl to asi můj osmý šampionát a musím uznat, že organizačně byl zvládnutý ze všech nejlépe," uvedl kouč mužské reprezentace Tomáš Kusý, jenž své svěřence dovedl k osmému místu. "Dostat se mezi nejlepších osm týmů světa, to je vždy velký úspěch. Ale tajně jsme pomýšleli výš," přiznal. Dosavadním maximem českého týmu na světovém šampionátu je šesté místo z roku 2000.

Diváci byli po celou dobu hnacím motorem českého týmu. "Věřili nám, i když se nám nedařilo. Za to jim patří velký dík," pochválil Kusý české příznivce, kteří vytvořili vskutku parádní kulisu. "Na zápasech jsem zažil už větší návštěvy, například v Kanadě nebo Venezuele. Ale nikdy jsem neviděl tolik diváků, kteří by fandili nám," řekl zkušený kouč, který po šampionátu po dlouhých devíti letech předává trenérské žezlo dál. "Cílem mého nástupce bude posunout reprezentaci během čtyř let do elitní pětky, což je podle mě reálné. Dříve jsme s nejlepšími týmy prohrávali rozdílem třídy. Teď už je to o dost lepší, ale ještě nám chybí kus k tomu, abychom je poráželi," nastínil Kusý hlavní úlohu svého následovníka.

Čeští softballisté jsou desetinásobnými mistry Evropy, na světovou špičku jim ale ještě něco schází. "Ve všem se musíme zlepšit, ať už jde o nadhozy, odpaly nebo obranu. Všechno je to o práci," říká Kusý, podle něhož může jeho odchod národnímu týmu pomoct. "Například to může otevřít reprezentační dveře novým klukům," dívá se do budoucna.

Ženy sní o olympijských hrách

Domácí, leč "jen" evropský šampionát za sebou mají i české reprezentantky. Ty v Ostravě a Frýdku-Místku útočily na medaili, jenže v semifinále nestačily na favorizované Nizozemky, v boji o bronz podlehly i Velké Británii, a zopakovaly tak dva roky staré čtvrté místo. "Spokojeni jsme, ale jen částečně. Je to asi reálný obraz toho, jak jsou nyní rozloženy síly," okomentoval bramborovou medaili kouč českého týmu Vojtěch Albrecht.

České reprezentantky sice chtěly na domácím šampionátu uspět, hlavním cílem ale bylo skončit do šestého místa a vybojovat si místo v kvalifikaci na olympijské hry. Ta se koná od 23. července v nizozemském Utrechtu a zapojí se do ní osm týmů – do Tokia se přitom dostane jediný. "Naším úkolem bude soupeřky zaskočit něčím, co jsme na šampionátu neukázali. Nějaké trumfy jsme si nechali v rukávu, to byl náš záměr," přiznal Albrecht.

Taktiku začal český tým přizpůsobovat olympijské kvalifikaci po porážce v základní skupině s Velkou Británií. "Budeme černý kůň, máme však docela dobrou skupinu, zatím nám to tedy hraje do karet," poukázal český trenér na los, který jeho svěřenkyním přihrál do cesty Francii, Botswanu a úřadující evropské šampionky z Itálie. "Věříme si v obraně, ta nás podrží, ale musíme ještě zapracovat na ofenzivě," nabádá Albrecht.

Také ženský tým hnala na šampionátu parádní kulisa. "Až jsem dokonce měl problém předávat hráčkám pokyny. Tribuna byla nad našimi hlavami, ale byl tam hluk a nahlas se fandilo," řekl český trenér. "Fanoušků si ale nesmírně vážím. Proti Francii, Španělsku i Irsku, kdy jsme museli otáčet, nám hodně pomohli," dodal jedním dechem.

Nastane boom? A v čem se softball liší od baseballu?

V květnu se v Ostravě uskutečnil světový šampionát v para hokeji, který bořil divácké rekordy, a bezprostředně po turnaji se začali hlásit noví zájemci o tento sport. Nastane něco podobného i po vrcholových softballových akcích? "Lidé žijí přítomností, uvidíme, co to vyvolá. Možná v okolí stadionů nějaký boom nastane, nějaký nárůst to asi přinést může," myslí si teď už bývalý trenér mužské reprezentace Kusý.

"Důležité také je, že se náš sport dostal do povědomí dalších lidí," doplnil jeho slova Albrecht. Právě to totiž bylo jedním z cílů domácích šampionátů.

Softball sice v republice funguje už přes padesát let, jeho podstata a pravidla však veřejnosti stále unikají a řada lidí neví, v čem se liší od baseballu. Jaké jsou tedy ty nejzásadnější rozdíly? Tvar hřiště je u obou sportů stejný, v softballu je však o necelých deset metrů kratší vzdálenost met, zato se hraje s větším a těžším míčkem. Liší se i délky pálek a počet směn, na které se hraje. V softballu, kde nadhazovači musí nadhazovat pouze spodem, to je sedm, v baseballu devět.

Softballová členská základna v České republice čítá okolo 6200 hráčů a hráček, kterých je necelá polovina. Uvidíme, jestli nyní toto číslo poroste. "Naší velkou silou je, že máme kvalitní trenéry mládeže a dobrou infrastrukturu mládežnických týmů. V tom jsme nejlepší v Evropě," hlásí hrdě Albrecht. "Softball je rozhodně na vzestupu. Jestli se bude pokračovat v nastolené práci, tak to za čtyři nebo pět let posuneme ještě výš," dívá se optimisticky do budoucna Kusý.