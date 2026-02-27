Češi zpozorněli: Billa dnes nabízí levné máslo za 19,90. Kde je háček?
27. 2. 2026 – 13:16 | Magazín | BS
V letáku známého řetězce se objevilo máslo za cenu, která by byla velmi zajímavá i před mnoha lety. Jak je to možné?
Leták obchodního řetězce Billa nabízí položku, která musí nutně zrychlit tep každému druhému Čechovi. Na ceny másla jsme totiž historicky hákliví a kostka zlatavého pokladu za 19,90 zní jako výlet do říše snů. Obzvlášť když jsme za ni ještě nedávno platili pomalu stokorunu.
Akce má nicméně jasné podmínky: Platí pouze dnes, tedy 27.2., musíte mít klubovou kartu Billa a jeden zákazník nesmí koupit víc než šest kostek.
I tak se ale jedná o extrémně výhodnou cenu, však sám řetězec uvádí, že Máslo z Vysočiny Lacrum 250 g běžně stojí 45 korun a obchod tak nabízí masivní 56% slevu.
A ne, vůbec nemusí jít o nic podezřelého nebo nějaký podivný trik. Vzhledem k omezenému charakteru akce se s největší pravděpodobností jedná o promo, jak nalákat zákazníky, kteří pak samozřejmě nekoupí jen to máslo. A kdo nemá zákaznický klub, rovnou si ho založí, což je pro řetězec samozřejmě také vítaná záležitost.
Ceny másla navíc vytrvale klesají, a to o desítky procent, jak lze vyčíst z dat Státního zemědělského intervenčního fondu: V lednu 2025 se cena propadla o 20 % na průměrných 142 korun za kilogram. To je o celou stovku na kilogram méně než v lednu loňského roku a oproti dosavadnímu maximu, které v prosinci 2024 činilo 245 korun na kilogram, je nyní máslo téměř na polovině.
Dále také existuje jistá pravděpodobnost, že prodejce nakoupil a zamrazil máslo již dřív v očekávání rostoucích cen, jenže ty nepřišly. A tak se nyní potřebuje zbavit přehnaných zásob. Jedná se samozřejmě jen o spekulaci, ale šlo by tak o způsob, jak spojit "příjemné s užitečným": Prodejce kontrolovanou akcí naláká zákazníky navíc a zbaví se zásob, které překážejí ve skladech.
Což nás jako spotřebitele ale v tuto chvíli nemusí nijak zvlášť trápit. Fakt, že momentálně můžete v Bille koupit kvalitní české máslo za dvacku, zůstává.
A i kdybyste to náhodou nestihli, Tesco nabízí máslo za 30 korun (53% sleva) až do úterý 3.3.