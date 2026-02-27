Politico: Babiš podniká také s umělým oplodněním, spodním prádlem a květinami
27. 2. 2026 – 12:02 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Premiér Andrej Babiš zbohatl na výrobě hnojiv, další méně známá část jeho společností ale podniká například v oblasti umělého oplodnění, spodního prádla či pohřebních květin.
To píše Politico a upozorňuje také, že zatímco se Babiš jako premiér vrací k jednáním o evropském rozpočtu, zdravotnických nařízeních a průmyslové politice, EU nemá přehled o tom, zda některé další s ním spojené společnosti čerpají evropské dotace.
Debaty o střetu zájmů českého premiéra se podle serveru věnují zejména holdingu Agrofert, který Politico označuje za zemědělskoprůmyslové impérium. Od Agrofertu je však oddělen soukromý investiční fond Hartenberg Holding, který Babiš založil společně s finančníkem Jozefem Janovem v roce 2013. Český premiér drží většinový podíl ve fondu prostřednictvím společnosti SynBiol, kterou plně vlastní a která na rozdíl od Agrofertu nebyla převedena do svěřenského fondu.
"S aktivy v hodnotě přibližně 600 milionů eur (14,6 miliard Kč) investuje Hartenberg do zdravotnictví, maloobchodu, letectví a nemovitostí," píše server.
Prvním, na co server upozorňuje, je jedna z největších evropských sítí klinik na umělé oplodnění FutureLife. Ta má v 16 zemích včetně Česka, Slovenska, Británie, Nizozemska, Itálie či Španělska 60 poboček a přivedla na svět více než 170.000 dětí, píše server. Hartenberg vlastní 50,1 procenta FutureLife. Společnost uvedla, že Babiš se nepodílí na jejím řízení a že její kliniky fungují jako ostatní poskytovatelé zdravotní péče.
"S Babišem spojený kapitál proudí přes Hartenberg také do každodenního maloobchodního života," pokračuje Politico. Česká on-line prodejna spodního prádla Astratex nyní provozuje lokalizované e-shopy na přibližně deseti evropských trzích a generuje roční tržby v desítkách milionů eur. V roce 2019 získal Hartenberg také většinový podíl v řetězci květinářství Flamengo, který v Česku provozuje přibližně 200 prodejen. Další on-line podniky spojené s Babišem prodávají sportovní vybavení, vlnu či textil.
Skrz Hartenberg investoval Babiš také do rozvoje měst a do nemovitostí. Hartenberg byl například podle serveru jedním z prvních majoritních investorů do společnosti stojící za projektem Císařská vinice v Praze, zástavbou vil a bytů na svahu v blízkosti parku Ladronka. Za účelem financování výstavby se spojil s developerem JRD. Ten uvedl, že Babiš ani s ním spojené firmy už v projektové společnosti nemají žádný přímý ani nepřímý podíl. Společnost dodala, že projekt nezískal žádné finanční prostředky z fondů EU ani jinou veřejnou podporu.
Žádná ze společností skupiny Hartenberg nebyla nikdy obviněna ze zneužívání unijních dotací, doplňuje Politico.
Brusel se podle serveru nyní znovu zabývá otázkami možného střetu zájmů v souvislosti s holdingem Agrofert. Česká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová ve čtvrtek potvrdila, že její úřad dostal dopis Evropské komise ohledně Babišova střetu zájmů. Ministerstvo podle ní nyní pracuje na odpovědi. Český premiér minulý týden vložil veškeré akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust.
Evropská komise podle Politika uvedla, že nemá seznam společností, které Babiš v členských státech EU vlastní či ovládá. Nevede ani přehled o prostředcích EU, které obdržely společnosti spojené s Babišem mimo Agrofert. Za kontrolu střetu zájmů a podávání zpráv o tom, kdo je konečným příjemcem unijních prostředků, jsou odpovědné členské státy. Neexistuje žádný jednotný celoevropský registr, který by propojoval konečné majitele se všemi platbami EU.