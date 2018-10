Ceremoniál na Hradě: To, že někteří nedostali pozvánku, je laskavost, hlásí mluvčí prezidenta

Prezidentská kancelář na nedělní ceremionál u příležitosti 100 let založení Československa nepozvala část politiků a rektorů. Podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka se jedná o minimum lidí, jsou to prý ti, kteří se stále nevyrovnali se zvolením Miloše Zemana do prezidentské funkce. Na Pražský hrad ani letos nedorazí část rektorů a rektorek českých vysokých škol.

Na oslavy 28. října nedostali pozvánku někteří poslanci, hejtmani či rektoři, kteří mají vůči Zemanovi kritický postoj nebo při letošních volbách hlavy státu podpořili jeho protikandidáta Jiřího Drahoše. Podobná situace nastala už při březnové inauguraci prezidenta i na předchozích oslavách vzniku republiky. Ovčáček dnes řekl, že neuvede seznam těch, kteří nebyli pozváni. "Chci zdůraznit, že jich je opravdu minimální počet, možná by se vešli do většího výtahu. Z naší strany jde o určité vyjádření laskavosti. Nechceme těmto lidem způsobovat zbytečné dilema při vědomí, že už takřka šest let úkorně prožívají fakt, že občané České republiky dvakrát ve svobodných a demokratických volbách zvolili prezidentem Miloše Zemana," zdůraznil Ovčáček. Víkendové oslavy založení samostatné republiky zahájí Zeman v pátek večer, kdy setká s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Následující den se pak zúčastní přísahy vojáků Hradní stráže nebo slavnostního otevření zrekonstruované budovy Národního muzea. ČTĚTE TAKÉ: Metál pro Michala Davida: Proti Zemanově gustu žádná kavárna Ve státní svátek 28. října se prezident zúčastní tradičního pietního aktu na Vítkově, jmenuje nové generály a zhlédne vojenskou přehlídku na Evropské třídě. Večer předá ve Vladislavském sále vyznamenání a přednese projev. Mezi hosty nebude chybět ani slovenský prezident Andrej Kiska. Oba prezidenti států někdejší federace se znovu potkají po víkendu ve slovenském Martině, kde se v úterý uskuteční oslavy 100 let od přijetí Martinské deklarace. Slováci v ní vyhlásili pro slovenský národ právo na sebeurčení a nezávislost a přihlásili se ke vzniku samostatného česko-slovenského státu. Kdo na Hradě nebude? Ani letos se nezúčastní oslav státního svátku 28. října na Pražském hradě někteří rektoři. Neúčast omlouvají osobními či pracovními důvody, jiní pozvánku neobdrželi a někdo se ještě rozhoduje. Zástupci vysokých škol měli v posledních letech se Zemanem napjaté vztahy. Slavnostního ceremoniálu 28. října se přestali účastnit v roce 2014, protože se jim nelíbilo, že prezident odmítl podepsat jmenování tří navržených profesorů a že kvůli osobním sporům nepozval na předávání vyznamenání na Pražský hrad rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka a bývalého šéfa Jihočeské univerzity Libora Grubhoffera. Letos v březnu většina z nich nebyla ani na inauguraci znovuzvoleného prezidenta, ačkoli s výjimkou Beka pozvání na slavnostní akt rektoři dostali. Rektor Bek ani letos zatím pozvání na Hrad neobdržel, uvedla dnes mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová. Z brněnských vysokých škol nepřijmou pozvání ani Petr Oslzlý z Janáčkovy akademie múzických umění, ani Danuše Nerudová z Mendelovy univerzity. "Vzhledem k mimořádné významnosti tohoto svátečního dne jsem se rozhodla oslavit tento den jiným, pro mne důstojnějším způsobem," napsala Nerudová. O neúčasti Oslzlého informoval mluvčí akademie Luboš Mareček. Rektor Vysokého učení technického v Brně Petr Štěpánek se zatím rozhoduje. "Vzhledem k tomu, že teprve zítra (ve středu) uplyne lhůta, kdy mají účastníci potvrdit případnou účast, nebo se omluvit, zatím jsme na tuto pozvánku nereagovali," uvedla mluvčí brněnské techniky Radana Kolčavová. ČTĚTE TAKÉ: Zastavte vysílání dokumentu v České televizi! Proč by měl rektor ČVUT okamžitě složit funkci Z pražských vysokých škol pozvánku obdrželi například rektor Akademie výtvarných umění v Praze Tomáš Vaněk a rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze Hana Machková. Podle mluvčí školy Martiny Mlynářové se rektorka ceremoniálu nezúčastní z osobních důvodů. Svou účast na Hradě omluvil i Vaněk, doplnila mluvčí AVU Blanka Čermáková. Rektor České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) Petr Sklenička, který již v pondělí prostřednictvím mluvčí školy potvrdil, že pozvání dostal, se na Hrad také nechystá. "Pan rektor na nedělní ceremoniál na Hradě nedorazí," uvedla dnes mluvčí ČZU Jana Kašparová. Stejně tak rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) Karel Melzoch. Už v pondělí se vyjádřil, že na Hrad v neděli nepřijde, i kdyby pozvání dostal. Podle mluvčího VŠCHT Michala Janovského má v plánu důstojnější program. Dopoledne se zúčastní kladení věnců na Vítkově, potom univerzitní akce u sochy Tomáše Garrigua Masaryka a vojenské přehlídky v Dejvicích a večer půjde do Obecního domu na Koncert pro republiku. Předseda České konference rektorů a rektor Univerzity Karlovy (UK) Tomáš Zima pozvání dostal. Zda dorazí, je ale zatím nejasné. "Pan rektor pozvánku obdržel a o své účasti se rozhodne pravděpodobně ve středu," řekl ČTK mluvčí UK Václav Hájek. Rektor ČVUT Vojtěch Petráček, který byl i na Zemanově inauguraci letos v březnu, se na Hrad chystá. Podle mluvčí školy Andrey Vondrákové obdržel pozvánku v pátek. "Pozvánku z Hradu jsem přijal a zúčastním se," napsal Petráček v SMS. Rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek pozvánku dostal, ale akce se nezúčastní. Z pracovních důvodů bude tou dobou pobývat v USA. V zahraničí jsou i rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula a rektor Univerzity Hradec Králové Kamil Kuča. Ten doplnil, že by do Prahy stejně nejel, přednost by dal akcím v regionu. Také šéf ústecké Univerzity J. E. Purkyně Martin Balej pozvánku na Pražský hrad na předávání státních vyznamenání obdržel. "K oslavám stého výročí oslav vzniku samostatného československého státu mám velký respekt. Oslav na Pražském hradě se však zúčastnit nemohu," řekl Balej. Na Hrad se nechystá ani olomoucký rektor Jaroslav Miller. "Dosud žádná pozvánka na Univerzitu Palackého, pokud vím, nedorazila," řekl dnes Miller. 