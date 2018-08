Udělím Švehlovi Řád bílého lva, prozradil Zeman na Živitelce

22. 8. 18:57

O zvolení bude v říjnových komunálních volbách usilovat 216 472 kandidátů, o 17 000 méně než před čtyřmi lety. Třetina uchazečů o křeslo v obecním či městském zastupitelstvu jsou ženy. Průměrný věk všech kandidátů je 47 let, dva nejstarší kandidáti mají shodně 94 roků. Vyplývá to z informací ČSÚ na serveru. Volby do obecních zastupitelstev se budou konat 5. a 6. října.