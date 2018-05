Ledecká může získat další ocenění. Tentokrát od Zemana

Poslanecká sněmovna schválila nominaci 28 jmen na udělení státního vyznamenání. Medaili Za zásluhy by tak mohla získat dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká či fotbalista Petr Čech, známý popularizátor zdravé výživy Rajko Doleček dokonce může být vyznamenán in memoriam Řádem bílého lva. Mezi nominovanými je i tvůrce počítačových her Daniel Vávra. Konečné rozhodnutí má v rukou prezident Miloš Zeman, který vybrané osobnosti osobně vyznamená.