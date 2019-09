Čapí hnízdo: Státní zastupitelství zastavilo stíhání Babiše a dalších obviněných

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Státní zastupitelství zastavilo trestní stíhání premiéra Andreje Babiše a dalších obviněných v kauze Čapí hnízdo. Městský státní zástupce Martin Erazím též písemně odůvodnil své rozhodnutí. Rozhodnutí nemusí být konečné, případ čeká ještě jedno přezkoumání.

"Dnešního dne bylo oprávněným osobám rozesláno rozhodnutí, kterým došlo k zastavení trestního stíhání všech osob v tzv. kauze Čapí hnízdo," napsalo v pátek v tiskové zprávě Městské státní zastupitelství.

V kauze vedle premiéra figurují i jeho žena Monika Babišová, jeho švagr Martin Herodes, někdejší členka představenstva firmy Čapí hnízdo a exnáměstkyně jihlavského primátora Jana Mayerová, bývalý manažer holdingu Agrofert Josef Nenadál a Babišova dcera z prvního manželství Adriana Bobeková.

"V rámci aprobace, kterou jsem prováděl v uplynulých dnech, jsem se po seznámení s obsahem rozhodnutí ztotožnil s právním názorem dozorového státního zástupce," napsal městský státní zástupce v Praze Martin Erazím.

"Obviněné osoby jako žadatelé o dotaci deklarovaly Farmu Čapí hnízdo jako malý a střední podnik formou čestného prohlášení. Orgány činnými v trestním řízení bylo toto tvrzení považováno za nepravdivé, a došlo proto k zahájení trestního stíhání," uvedl Erazím. Dokazování však dle něj došlo k závěru, že podnik podmínky splňoval.

"Opakovaně zmiňované propojení prostřednictvím řady akcionářů na úrovni rodinných příslušníků s koncernem Agrofert nehrálo při posouzení roli, neboť Agrofert a Farma Čapí hnízdo si vzájemně v podnikání nekonkurovaly ani nesjednocovaly svoji činnost na společném trhu," upřesňuje žalobce.

"I přes zjištěné vazby mezi těmito subjekty, zejména prostřednictvím rodinných příslušníků, byla proto Farma Čapí hnízdo správně posouzena jako nezávislý podnik," dodal Erazím. Nepovažuje za možné klást komukoliv za vinu možné nesprávné posouzení právní otázky, co je a co není 'malý a střední podnik'. Z rozhodovací praxe evropského Soudního dvora se to dle jeho názoru dalo dovozovat až později, tedy po podání žádosti o poskytnutí dotace.

Ještě jedno přezkoumání

Rozhodnutí o zastavení stíhání poputuje k šéfovi žalobců Zemanovi. V případě zákonných důvodů může být zrušeno. Pak by městské státní zastupitelství muselo o případu rozhodovat znovu a bylo by vázané právním názorem Nejvyššího státního zastupitelství.

Policie premiéra vinila z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Obvinění se měli podílet na neoprávněném získání padesátimilionové dotace na přestavbu farmy Čapí hnízdo

Společnost Čapí hnízdo, tehdy ještě nazvaná ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do holdingu Agrofert. V roce 2007 se však firma přeměnila v akciovou společnost s akciemi na majitele.

V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na tu by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se pak firma vrátila zpátky pod Agrofert.

Babiš Agrofert vlastnil do února 2017, pak ho uložil do svěřenských fondů. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba, která v roce 2018 dotaci vrátila.

Premiér dlouhodobě prohlašuje, že se kolem farmy nedělo nic nezákonného. Policie dosud nezastavila stíhání jeho syna Andreje Babiše mladšího. Ve vyloučené části vyšetřování stále pokračuje.