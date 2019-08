Němci upozornili na možné daňové úniky na Čapím hnízdě, finanční správa to zamlčela

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Letos se policie začala zabývat podezřením, že holding Agrofert ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše krátil daně přes fiktivní reklamu na Farmě Čapí hnízdo. Finanční úřad v Chemnitzu na podezření upozornil již v roce 2014, česká finanční správa ale nyní přiznala, že závažné informace tehdy policii nepředala, píše web Seznam Zprávy.

Proč tak česká finanční správa neučinila, není jasné. Je totiž běžnou praxí, že informuje policii i v případě mnohem méně závažných podezření, uvedl web.

Současná šéfka finanční správy Tatjana Richterová na otázky odpovědět odmítá s odkazem na povinnost mlčenlivosti.

Richterová jen v odpovědi senátorovi Tomáši Goláňovi uvedla, že podnět nebyl před lety podán k prošetření policii. Podle senátora Goláně je tu podezření, že celá kauza byla v roce 2014, kdy působil ve funkci ministra financí Andrej Babiš, ututlána. Finanční správa přitom dle Goláňových slov ročně policii předá i několik set podnětů.

Mezi lety 2010 až 2013 inkasovalo středočeské multifunkční centrum přes 270 milionů korun za reklamu od společností z holdingu Agrofert. Cena odpovídá více než tisíci bilboardům, které by společnosti měly mít pronajaté po dobu několika roků.

Situace by byla výhodná jak pro zmíněné firmy, tak pro Čapí hnízdo. Zatímco zadavatelé reklamy by si výdaje na reklamu dali do nákladů a snížili tím daňový základ, ztrátovému Čapímu hnízdu by se peníze hodily na placení vysokých úvěrů.

Dle webu SeznamZprávy by tímto postupem mohla státu vzniknout škoda až ve výši 42 milionů korun, pokud by bylo prokázáno, že opravdu došlo k obcházení daňové povinnosti.