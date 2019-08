O případné obžalobě Babiše může být jasno koncem srpna, míní Bradáčová

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Do konce srpna rozhodne státní zástupce Jaroslav Šaroch, zda podá obžalobu na premiéra Andreje Babiše (ANO) a další obviněné v případu padesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo. Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová to v úterý řekla serveru Seznam Zprávy.

Bradáčová připomněla, že státní zástupce může podat obžalobu, zastavit trestní stíhání či vrátit spis policii k dalšímu vyšetřování. Předpokládá, že do konce měsíce bude jasno.

Již poté, co policie v polovině dubna podala návrh na obžalování Babiše a dalších obviněných, Bradáčová prohlásila, že by mělo státní zastupitelství rozhodnout do tří měsíců. Lhůta uplynula v červenci, vrchní státní zástupkyně nicméně nemíní, že Šaroch rozhodnutí protahuje.

Též dle mluvčího státního zastupitelství Aleše Cimbaly byla stanovena lhůta pro vypracování rozhodnutí ohledně případu do konce tohoto měsíce. Nemusí však být konečná, uvedl Cimbala.

Společnost Farma Čapí hnízdo, dříve pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do holdingu Agrofert. Koncem roku 2007 se však firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele.

V následujícím roce získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Na tu by však jakou součást Agrofertu neměla nárok. Za několik let se firma opět vrátila do Agrofert, jehož akcie premiér v roce 2017 vložil do svěřenských fondů.

Policie vyšetřovala údajný podvod s padesátimilionovou dotací na stavbu areálu Čapí hnízdo přes tři roky.

Vedle Babiše čelí obvinění i jeho manželka Monika Babišová, švagr Martin Herodes, dcera Adriana Bobeková, exčlenové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Stíhání premiérova syna Andreje Babiše mladšího bylo vyloučeno k vlastnímu řízení. Premiér obvinění odmítá.