Čapí hnízdo: Žalobce navrhl zastavit stíhání Babiše a dalších obviněných

Státní zástupce Jaroslav Šaroch se rozhodl zastavit stíhání Andreje Babiše a dalších obviněných v případu padesátimilionové dotace na výstavbu farmy Čapí hnízdo. Nejedná se o konečné rozhodnutí.

Státní zástupce své rozhodnutí předal nadřízeným v pátek, lhůta končila v sobotu 31. srpna.

Městské státní zastupitelství v Praze uvedlo, že dozorový zástupce změnil názor na posouzení kauzy a s jeho závěry se nyní seznamuje vedoucí státní zástupce. Ten dle mluvčího zastupitelství Aleše Cimbaly zjišťuje, zda je změna zákonná a důvodná. Není jasné, jak dlouho to potrvá. Podle Cimbaly nicméně zatím k zastavení trestního stíhání nedošlo.

Unie státních zástupců prostřednictvím svého facebookového profilu vyzvala Šarocha, aby vysvětlil okolnosti, které ho vedly k aktuálnímu rozhodnutí.

Na rozhodnutí žalobce vedle premiéra čekali i jeho žena Monika Babišová, jeho švagr Martin Herodes, někdejší členka představenstva firmy Čapí hnízdo a exnáměstkyně jihlavského primátora Jana Mayerová, bývalý manažer holdingu Agrofert Josef Nenadál a Babišova dcera z prvního manželství Adriana Bobeková.

Policie premiéra viní z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Obvinění se měli podílet na neoprávněném získání padesátimilionové dotace na přestavbu farmy Čapí hnízdo.

Babiš v neděli v pořadu televize Prima prohlásil, že věří, že státní zástupce jeho stíhání zastaví. I pokud by byl obžalován, z funkce premiéra by neodstoupil. Dlouhodobě odmítá, že by se v souvislosti s farmou dělo něco nezákonného.

Společnost Čapí hnízdo, tehdy ještě nazvaná ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do holdingu Agrofert. V roce 2007 se však firma přeměnila v akciovou společnost s akciemi na majitele.

V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na tu by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se pak firma vrátila zpátky pod Agrofert.

Babiš Agrofert vlastnil do února 2017, pak ho uložil do svěřenských fondů. Před třemi lety ve sněmovně prohlásil, že v době získání dotace farmu vlastnily jeho dvě dospělé děti z prvního manželství a bratr jeho partnerky. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba, která v roce 2018 dotaci vrátila.