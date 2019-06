Bůh ochraňuj královnu! Monarchii může řídit ztřeštěný blondýn z Titaniku

Při pohledu na britskou politiku nevycházím z úžasu. Monarchii, která se v nedávných desetiletích mohla chlubit osvícenými a kultivovanými politiky formátu Margaret Thatcherové, Johna Majora či Tonyho Blaira, může už za několik dnů řídit ztřeštěný tlučhuba Boris Johnson.

Co se s nejvyšší britskou politikou stalo? Nepostihl ji úkaz popsaný ve filmu Mikea Judgeho Idiocracy, tedy Idiokracie, potažmo vláda idiotů, který byl v Česku nepochopitelně promítán pod názvem Absurdistán. Jeho hrdina Joe Bowers příliš chytrosti nepobral (je zcela průměrný). Když se ale po hybernaci v roce 2505, probudí, je z něj rázem nejchytřejší člověk, protože mezitím společnost pod vlivem reklam a hloupých televizních seriálů zdegenerovala.

Nedostane se podobně na politický vrchol Boris Johnson? Tento (velice) průměrný Angličan teď podle všeho dostane úkol řídit monarchii a vrátit brexit na správnou kolej.

Z mé pozice mohu Britům pouze popřát bůh ochraňuj královnu, a zejména její poddané.

Konzervativci začali vybírat nástupce premiérky Theresy Mayové, která si vylámala zuby na brexitu. Hlásala sebevědomý slogan o globální Británii, ale nedokázala si poradit s otázkou 'deal or no deal ' (odejít s dohodou, anebo bez ní). Opakovala, že žádná dohoda je lepší než špatná dohoda. Dolní sněmovně však předložila špatnou dohodu a tvrdila, že je lepší než dohoda žádná a že lepší ani být nemůže.

Po jejím selhání má do adresy na londýnské Downing Street číslo 10 našlápnuto Boris Johnson. Bývalý starosta Londýna a šéf diplomacie má nejvyšší podporu konzervativců.

