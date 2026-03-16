Budou se brát! Prachař a Sandeva odhalili radostnou novinu stylovým způsobem
16. 3. 2026 – 9:00 | Magazín | BS
Oblíbený herec a milovaná herečka to, zdá se, myslí opravdu vážně. Veřejnosti se pochlubili velmi stylovými a krásnými zásnubami.
Žádné neskutečné překvapení, které by člověka vymrštilo z křesla, se vlastně nekoná. Oblíbený herec Jakub Prachař a neméně oblíbená herečka Sara Sandeva tvoří harmonický pár už pět let. Všechno klape v nejlepším pořádku a zásnuby jsou vlastně jen logickým rozvojem spokojeného vztahu.
Lásku sice zpočátku tajili a nechtěli ani zveřejňovat společné fotky, tomu už ale zaplaťpánbůh dávno odzvonilo a dnes už se jeden za druhého dávno nestydí.
Což možná nešlo prohlásit úplně vždycky, vzhledem k tomu, že úplný začátek vztahu měli docela turbulentní a Sara se už dřív nechala slyšet, že na ni Jakub udělal docela mizerný první dojem. Dokonce si o něm, dle vlastních slov, myslela, že je úplný pitomec.
Uběhlo pět let a přichází radostná novina: Jakub se Sarou si vyrazili na dovolenou k moři, kde se zasnoubili. Veřejnosti to prozradili fotkou na sociální síti, kde pózují za pomoci svých stínů. U snímku stojí všeříkající popisek: "Snoubenci".
U fotky se vcelku očekávatelně hned seřadil celý zástup gratulantů. Tak harmonickému páru totiž opravdu nelze nepřát.
View this post on Instagram