Nejlínější pes, který má smysl pro humor. Majitelé říkají, že jim někdy rozumí lépe než lidé
16. 3. 2026 – 9:57 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Na první pohled působí jako malý komik. Velké uši, vrásčitý výraz a pohled, který jako by komentoval každou situaci v domácnosti. Jenže tento pes není jen roztomilý společník. Mnozí majitelé tvrdí, že dokáže číst nálady lidí a reagovat na ně překvapivě přesně.
Právě proto se o něm často říká, že má téměř lidský smysl pro humor. A když trávíte čas s tímto plemenem, velmi rychle pochopíte proč.
Gaučový společník, který miluje blízkost lidí
Na rozdíl od některých aktivních plemen není tento pes velkým fanouškem dlouhých sportovních výkonů. Naopak. Často se popisuje jako pohodář, který miluje klid domova, měkký gauč a společnost své rodiny.
Stačí kratší procházka, chvíle hry a pak se rád natáhne vedle svého majitele. Přesto ale není pasivní. Když se doma něco děje, okamžitě zpozorní a sleduje každý pohyb.
Jeho výrazná mimika navíc působí tak lidsky, že si mnoho lidí připadá, jako by vedli tichý rozhovor. Nakloněná hlava, pohled očí nebo drobné zvuky dokážou vyvolat dojem, že pes přesně ví, co se kolem něj odehrává.
Pes, který reaguje na emoce
Odborníci na chování psů potvrzují, že psi obecně dokážou velmi dobře vnímat lidské emoce. U některých plemen je ale tato schopnost výraznější.
Majitelé tohoto psa často popisují, že velmi citlivě reaguje na náladu svého člověka. Pokud je doma smutná atmosféra, přijde si lehnout blíž nebo vyhledá kontakt. Pokud je naopak veselo, okamžitě se zapojí do hry.
Velmi rychle se také naučí každodenní rutiny domácnosti. Brzy pozná, kdy se jde ven, kdy se chystá jídlo nebo kdy nastává čas odpočinku.
Malý komik, který baví celou rodinu
Jednou z největších předností tohoto plemene je jeho povaha. Mnoho lidí o něm říká, že je to „pes klaun“.
Umí dělat legrační grimasy, vydává zvláštní zvuky a jeho reakce na běžné situace bývají někdy až překvapivě komické. Právě díky tomu dokáže v domácnosti vytvořit velmi uvolněnou atmosféru.
Není to ale jen o humoru. Tento pes bývá také velmi oddaný a rád tráví čas se svou rodinou. Samota mu příliš nesvědčí, protože vyhledává blízkost lidí a jejich pozornost.
Plemeno, které si získalo svět
Kombinace klidné povahy, inteligence a výrazné osobnosti způsobila, že se toto plemeno stalo jedním z nejoblíbenějších rodinných psů na světě.
Dokáže být pohodovým gaučákem, citlivým společníkem i malým komikem, který dokáže rozesmát celou domácnost.
A možná právě proto mnoho majitelů říká jednu větu, která vystihuje jeho povahu nejlépe:
Někdy máte pocit, že vás ten pes nejen poslouchá, ale že vám opravdu rozumí.