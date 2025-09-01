Sara Sandeva a nemilosrdný první dojem z Prachaře: "To je takovej blbec"
1. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Slavný pár nezačal svou společnou cestu na zrovna nejpřátelštějším souznění.
Říká se, že špatný první dojem se napravuje jen s největšími obtížemi. Na druhou stranu i mezi slavnými lze nalézt příklady, že se mizerný první dojem dá nejen napravit, ale rovnou i otočit čelem vzad.
Pro příklad nemusíme chodit daleko: Sara Sandeva a Jakub Prachař tvoří jeden z nejromantičtějších a nejkrásnějších párů českého showbusinessu vůbec, ale kdo by si myslel, že mezi nimi zahořela láska na první pohled a hned si padli do náruče, krutě by se spletl.
Sara a Jakub se poprvé potkali při natáčení pohádky Čertoviny: „Já hrála Haničku a Kuba čerta,“ vzpomíná herečka v pořadu Blízká setkání.
Prachař nicméně na první dobrou nezazářil a průpovídky směrem k Saře při premiéře nenašly úrodnou půdu: „Říkala jsem si, to je takovej blbec, ale opravdu, přísahám,“ směje se Sara.
Na jiskru se pak čekalo dalších pět let: To totiž přišla nabídka hlavní role v seriálu Dvojka na zabití. A druhou hlavní roli již přijal právě Jakub Prachař.
Sara sice trochu váhala, ale nakonec se rozhodla, že se jedná o až moc velkou příležitost, aby si ji nechala utéct kvůli osobním antipatiím: „Řekla jsem si, tak nic, to nějak zvládnu. Šla jsem na natáčení s tímhle přesvědčením.“
Pak se však svět otočil vzhůru nohama: „A přišel Jakub, který blbec není a nebyl. A dnes s ním tři a půl roku žiju,“ vzala vyprávění hopem.
Vzplanutí vášně a rodící se vztah si dvojice původně chtěla nechat pro sebe, jenže pak se neuhlídali na tiskovce Primy a když se na podobně veřejné události začnete líbat, už pak holt nezbývá nic než přiznat romantické souvislosti.
Dnes už si jeden druhého nemohou vynachválit. Sara prý na Jakubovi miluje úplně všechno, především pak intelekt. A Prachař také nešetřil se slovy chvály: „Chce pro mě jen to nejlepší, samozřejmě. Je krásná, milá, inteligentní, svědomitá… Líbí se mi její vnitřní klid. Cítím se vedle ní v bezpečí. Dovolí mi navíc řídit auto, za což jsem vděčný,“ svěřil se.