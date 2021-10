Brexitový spor o Severní Irsko sílí, mluví se o přiblížení k obchodní válce

Vleklý spor mezi Evropskou unií a Británií ohledně pobrexitového uspořádání v Severním Irsku opět nabírá na obrátkách.

Britská vláda se chystá v úterý zopakovat svůj požadavek významné úpravy příslušné části brexitové dohody, který už dříve EU odmítla, zatímco Brusel chystá vlastní návrhy. Podle deníku Financial Times (FT) se dvě strany o víkendu opět o něco přiblížily obchodní válce, web Politico zase píše o nadcházející zkoušce unijní jednoty.

Evropská komise, která od počátku za unijní „sedmadvacítku“ vyjednává, v neděli zopakovala odmítavé stanovisko k jednomu z britských požadavků, kterým je zrušení dohledu Evropského soudního dvora nad dodržováním severoirského protokolu z „rozvodové“ dohody. Irský ministr zahraničí Simon Coveney zároveň tuto „červenou linii“ Londýna označil za překážku pro pokrok. „Skutečně britská vláda chce dohodu o cestě dál, anebo hlubší narušení vztahů?“ tázal se na twitteru.

Šlo o další kapitolu v tahanicích kolem regulace trhu v Severním Irsku, která je předmětem neshod prakticky od počátku procesu britského odchodu z EU. Důvodem je skutečnost, že region je součástí Spojeného království, ovšem obě strany zároveň usilují o zachování volného režimu na jeho hranici s Irskem - a tedy i s EU - v zájmu ochrany míru na irském ostrově dojednaného na konci minulého století.

Britská vláda v čele s premiérem Borisem Johnsonem proto na podzim roku 2019 odsouhlasila zmíněný protokol, který ukotvuje řešení v podobě zavedení kontrol na vybrané zboží putující do Severního Irska ze zbytku Británie. Severní Irsko tak z hlediska regulace zboží v podstatě zůstává součástí unijního trhu. Protokol ovšem ani více než devět měsíců po začátku platnosti není plně převeden do praxe, neboť Britové minulý měsíc znovu o tři měsíce odložili zavedení kontrol na některé zemědělské a potravinářské výrobky.

Severoirský protokol

Londýn už v červenci vyzval k „významným změnám“ severoirského protokolu a navrhl systém, který by stál na důvěře ze strany EU, že Británie nedopustí vývoz nepovoleného zboží na unijní trh skrze Severní Irsko. Hlavní britský vyjednavač David Frost se podle médií v úterý chystá dřívější požadavky zopakovat, i s odkazem na nespokojenost severoirských unionistů. „Nikdo by neměl ani v nejmenším pochybovat o závažnosti situace,“ zní jeden ze zveřejněných úryvků projevu, s nímž Frost podle médií vystoupí v Lisabonu.

Pro unii jsou podle dosavadních vyjádření britské snahy o přepracování protokolu nepřijatelné. Očekává se, že Evropská komise ve středu předloží sadu vlastních návrhů, jak problémy zmírnit. Podle informací FT nabídne zrušení některých dříve dojednaných kontrol, asi polovina z nich by však i s touto úpravou zůstala.

Politico uvádí, že následovat bude „období intenzivních jednání“. Londýn přitom dává najevo, že když se mu nepodaří své požadavky prosadit, je připraven sáhnout i po „článku 16“ a jednostranně od severoirského protokolu odstoupit. „Znamenalo by to obchodní válku,“ řekl nejmenovaný unijní diplomat k případné reakci EU. „Ale nepřišla by okamžitě,“ dodal. Podle Politico by to zároveň znamenalo „velkou zkoušku evropské jednoty“, neboť členské státy nejsou ve shodě ohledně toho, jak silná by měla být reakce v případě zmíněného extrémního postupu Británie.

Agentura Bloomberg zase poznamenává, že vyhrocení střetu s EU může být pro britskou vládu cílem samo o sobě. „Scénář obnovení bitvy s Bruselem by mohl premiéru Borisi Johnsonovi pomoci naklonit veřejnou debatu pryč od toho, jak se Británie potácí v krizi dodavatelských řetězců, kterou brexit prohlubuje,“ napsala.