Nejsou lidi: Regály britských obchodů se vyprazdňují a na Vánoce bude ještě hůř

Majitelé obchodů v Británii mají čím dál větší problém sehnat zaměstnance, zejména řidiče. Odvětví podle nich čelí největší krizi dodavatelského řetězce od 70. let, a pokud se situace nezmění, budou o Vánocích v Británii poloprázdné regály. Britská vláda kvůli tomu čelí tlaku na zmírnění pravidel pro zaměstnávání cizinců, která se po odchodu království z Evropské unie zpřísnila.

V obchodech a v potravinářství scházejí stovky tisíc zaměstnanců, píše list The Guardian. Nejžádanější jsou řidiči, skladníci a sběrači ovoce a zeleniny. Na vládu nedávno apelovaly také odbory zastupující zpracovatele masa.

„Na Vánoce může být některé zboží nedostatkové. Už teď máme velký problém uspokojit poptávku a nemáme kapacitu vytvořit si potřebné zásoby,“ uvedl šéf největšího britského řetězce potravinářského zboží Tesco.

Na nedostatek řidičů si stěžuje také manažer obchodního řetězce Iceland Richard Walker. Firma podle něj denně musí zrušit 30 až 40 velkoobjemových zásilek, protože je nemá kdo odvézt. A situace se bude zhoršovat, myslí si. Podle Walkera je hlavním viníkem brexit, respektive přistup vlády k němu. „Má to jednoduché řešení - stačí přidat řidiče velkých nákladních automobilů na seznam nezbytných a kvalifikovaných pracovníků,“ řekl Walker.

Britská vláda se tlaku brání a vinu odmítá. „Britský národ opakovaně hlasoval pro ukončení volného pohybu osob a opětovné převzetí kontroly nad imigračním systémem. Zaměstnavatelé by měli investovat do naší domácí pracovní síly, místo aby spoléhali na pracovníky ze zahraničí,“ cituje vyjádření vlády The Guardian.

Obchodníci vymýšlejí nejrůznější způsoby, jak zakrýt prázdné regály. Na snímku supermarket Sainsbury's na předměstí Birminghamu | zdroj: Profimedia

Počet zahraničních pracovníků v Británii výrazně klesl od začátku pandemie a také po vystoupení země z EU, vyplývá z analýzy údajů o trhu práce britského statistického úřadu, kterou zpracoval The Guardian. Počet pracovníků z Rumunska a Bulharska, kteří obvykle zastávají hůře placené pozice v logistice a potravinářství, se propadl téměř o 90 000. To je ve srovnání s koncem roku 2019 pokles o 24 procent. Pracovníků z osmi zemí východní Evropy, včetně Polska a České republiky, je teď o 100 000 méně, což je pokles o 12 procent.