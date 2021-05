Nevraživost kvůli rybolovu. Spor Anglie a Francie zahrnuje ozbrojené lodě i vypnutí elektřiny

Británie a Francie vyslaly k ostrovu Jersey v Lamanšském průlivu svá vojenská hlídková plavidla kvůli sporu o práva francouzských rybářů lovit v britských vodách.

U přístavu St. Helier včera na moři protestovaly posádky zhruba šesti desítek francouzských rybářských člunů. Britský premiér Boris Johnson se rozhodl povolat námořnictvo kvůli zprávám o tom, že Francouzi plánují důležitý přístav zablokovat. Vojenská plavidla pak vyslala i Paříž. Odpoledne se rybáři vrátili do Francie, načež Londýn svá vojenská plavidla odvolal.

Spor o rybolov

Francouzští rybáři uvedli, že chtějí pouze upozornit na nespravedlnost při rozdělování rybolovných licencí a neplánují blokádu přístavu, kde kotví zásobovací lodě i trajekty. Se zástupci nespokojených rybářů se setkal ministr ostrova Jersey pro vnější vztahy Ian Gorst, výsledek jednání ale nebyl příliš uspokojivý, uvedla s odkazem na francouzskou stranu agentura Reuters.

Spor o právo rybolovu v britských vodách u ostrova Jersey, který leží blízko pobřeží francouzské Normandie a Bretaně, trvá už delší dobu. Rybolov byl i jedním z hlavních bodů sváru mezi evropskými a britskými vyjednavači před přijetím pobrexitové obchodní dohody mezi Bruselem a Londýnem. V tomto konkrétním případě jde o podmínky vydávání rybolovných licencí pro francouzské rybáře, kteří tvrdí, že úřady na Jersey bez předchozího varování zavedly pro jejich udělení nové podmínky nad rámec dohody.

Vzájemná nevraživost se vyhrotila poté, co Francie tento týden ostrovu Jersey pohrozila odříznutím od elektřiny, pokud se spor o rybolovná práva nevyřeší. Poté rybáři ohlásili protest. Londýn zareagoval vysláním dvou ozbrojených lodí s úkolem „monitorovat situaci“, uvedl server BBC.

K Jersey včera ráno dorazily z britského Portsmouthu vojenské lodě HMS Tamar a HMS Severn. HMS Tamar britské námořnictvo využívá teprve od ledna a pořídilo ji právě kvůli ochraně rybolovných práv v britských vodách. Obě plavidla hlídkovala několik kilometrů od přístavu St. Helier a do protestu nijak nezasáhla. Oponenti britského premiéra Johnsona tvrdí, že šéf britské vlády spor vystupňoval záměrně, aby z něj udělal téma v den, kdy se v Británii koná série místních voleb, napsala agentura AP.

Paříž oznámila, že v reakci na britský krok zamíří k Jersey francouzská hlídková plavidla Athos a Themis. Francouzský státní tajemník pro evropské záležitosti Clément Beaune uvedl, že zapojením britských vojenských lodí se Francie nenechá zastrašit. Mluvčí Elysejského paláce řekl, že úřady situaci pečlivě monitorují a chtějí ji uklidnit.

„Není to válečný akt, ale protest.“

Evropská komise apelovala, aby obě strany řešily spor jednáním, zároveň ale uvedla, že nové podmínky, které úřady na Jersey stanovily pro udělování rybolovných licencí, jsou v rozporu s obchodní dohodou mezi Londýnem a EU.

Francouzští rybáři uvedli, že chtějí upozornit na nespravedlnost při rozdělování rybolovných licencí a neplánují blokádu přístavu, kde kotví zásobovací lodě i trajekty | zdroj: Profimedia

Jersey leží 23 kilometrů od francouzského pobřeží, odkud zhruba šest desítek rybářských člunů vyrazilo včera brzy ráno k ostrovu, uvedla agentura AFP. „Naším cílem je vyjádřit nespokojenost s omezeními, která byla přijata. Není to blokáda,“ uvedl jeden z organizátorů akce, zástupce sdružení normanských rybářů Hugo Lehuby. „Není to válečný akt, ale protest,“ řekl agentuře AP jeho kolega Dimitry Rogoff. K Francouzům se připojily i tři rybářské lodě z Jersey.

Francouzští rybáři odpluli domů poté, co se setkali s ministrem ostrova Jersey. V reakci na to Londýn povolal zpět své vojenské lodě. „Jsme rádi, že francouzské rybářské lodi nyní opustily přístupy k Jersey,“ uvedl v prohlášení úřad britského premiéra. „Situace se pro tuto chvíli vyřešila a hlídkové čluny Královského námořnictva se připravují na návrat do přístavu ve Spojeném království.“

Ostrov Jersey je součástí Normanských ostrovů, jež jsou britským závislým územím. Žije na něm asi 108 000 lidí. Kvůli geografické blízkosti s Francií ostrov spoléhá na dodávky elektřiny z Francie pomocí podmořských kabelů. Francouzská ministryně pro rybolov Annick Girardinová zmínila jako jedno z možných z odvetných opatření v případě pokračujícího sporu i odříznutí Jersey od dodávek elektrické energie.