Blatný navrhne v pondělí vládě, aby byl PES opět červený

Ministerstvo zdravotnictví podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) v pondělí vládě navrhne přechod z nynějšího třetího (oranžového) do čtvrtého (červeného) stupně protiepidemického systému PES. Současná opatření se tak zpřísní. Pravděpodobně to bude od druhé poloviny nebo konce příštího týdne.

Opatření budou odpovídat čtvrtému stupni kromě obchodů, které zůstanou otevřené všechny. "Omezení nebude dáno sortimentem, ale budou mít omezení osob na metry čtvrteční," řekl Blatný. Povolené budou dál také návštěvy v domovech pro seniory, budou se ale muset testovat a mít respirátor. Blatný také uvedl, že vláda se bude bavit o kompenzacích pro provozovny, které se budou muset znovu zavřít.

Provoz lyžařských středisek bude podle návrhu ministerstva zdravotnictví i ve čtvrtém stupni umožněný. Nebude se ale možné na horách ubytovat podobně jako například v Rakousku.

Omezte kontakty, běžná opatření nestačí, doporučuje Blatný

Běžná opatření, jako je nošení roušek, mytí rukou a dodržování rozestupů, podle Blatného nyní ke zpomalení epidemie koronaviru nestačí. Lidé by měli omezit sociální kontakty, řekl novinářům Blatný. Pokud plánují na Vánoce setkat se s příbuznými v seniorském věku, měli by si vzít respirátor třídy FFP2 a pořídit jej i seniorovi.

Počty nově nakažených koronavirem v posledních dnech stoupají. Mobilita lidí se podle ministra zvýšila asi o 30 procent. "Omezení shlukování osob je to, co je nejefektivnější proti šíření nákazy," řekl Blatný. Cílem je podle něj zabránit přetížení zdravotního systému. Většina lidí, kteří rozšíří nákazu, to podle ministra neudělá schválně, o svém nakažení totiž nevědí. Proto Blatný doporučuje nechat se před Vánoci testovat. Plošné dobrovolné testování zdarma bude zahájeno 18. prosince.

Ve čtvrtek přibylo v Česku 5864 potvrzených případů koronaviru, což je zhruba o 1200 více než o týden dříve. Počet hospitalizovaných se zvýšil na 4429, v těžkém stavu bylo 550 pacientů, s koronavirem v Česku zemřelo celkem dosud 9341 lidí. V zemi je aktuálně přibližně 62 000 lidí s potvrzenou nákazou covid-19. Reprodukční číslo stouplo na 1,16, index protiepidemického systému PES se dál drží na 64 bodech. Laboratoře ve čtvrtek provedly zhruba 23 500 testů, pozitivní výsledek měla čtvrtina z nich. V zemi dál platí třetí (oranžový) stupeň rizika.

Česko se podle Blatného dostává ve vývoji epidemie covidu-19 znovu do složité situace. Nových případů začalo znovu přibývat a roste reprodukční číslo, které ukazuje rychlost šíření viru. Pouze Praha a Plzeňský kraj jsou v systému PES pod 60 body ze sta, řekl na tiskové konferenci ministerstva ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

"Skóre protiepidemického systému je stabilní. Ale pakliže bychom započítali i všechny antigenní testy, skóre by i tak stouplo na 59 (z původních 57). Pořád jsme i tak na hranici mezi stupněm tři a čtyři," uvedl ministr Blatný. Podle Duška se epidemie v současné době rychleji šíří i jinde v Evropě. Průměrný počet nových případů za den od posledního týdne v ČR vzrostl o osm procent, v předchozích týdnech klesal či stagnoval.