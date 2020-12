Jestli to takhle půjde dál, PES do Vánoc zčervená

Ve středu přibylo v Česku nejvíce nakažených koronavirem za tři týdny. Pokud se situace nezlepší, zváží v pondělí vláda opětovné zpřísnění proticovidových opatření.

V Česku ve středu přibylo 6402 potvrzených případů koronaviru, což je nejvyšší nárůst od 19. listopadu. Index protiepidemického systému PES se dál drží na 64 bodech, pátý den je tak nad hranicí čtvrtého (červeného) stupně pohotovosti. Počet úmrtí s onemocněním covid-19 stoupl na celkových 9226, hospitalizovaných je nyní 4326, z toho 545 ve vážném stavu.

Přestože PES ukazuje už pátý den na horší čtvrtý stupeň, v zemi dál platí třetí (oranžový) stupeň rizika. Podle pravidel by měl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) po třech dnech, kdy bude skóre odpovídat přísnějšímu stupni opatření, než reálně platí, zvážit opětovné zpřísnění. Blatný ve čtvrtek ráno po jednání kabinetu uvedl, že vláda tak v případě dalšího negativního vývoje epidemie covidu-19 učiní v pondělí.

Výpočet skóre PES vychází z hodnoty reprodukčního čísla, podílu pozitivních ze všech denních testů za posledních sedm dní a počtu nakažených na 100 000 obyvatel v obecné a seniorské populaci. Poslední data ukazují zhoršení u všech těchto ukazatelů. Reprodukční číslo udávající průměrný počet dalších lidí, kteří se nakazí od jednoho pozitivně testovaného, je nyní 1,15. Stoupá i podíl pozitivně testovaných. Laboratoře ve středu provedly 22 951 testů na koronavirus, pozitivní výsledek mělo 27,89 procenta z nich, což je při započtení všech testů nejvyšší denní podíl od 7. listopadu.

"Je možné, že by se v pondělí jednalo o změně do stupně čtyři. Dopředu říkám, že by to bylo s dostatečným odstupem, aby se na to všichni mohli připravit," řekl Blatný. Je velmi pravděpodobné, že ke zpřísnění by mohlo dojít ještě do Vánoc.

Pivo do džbánku už se smí, obchody zůstanou otevřené i v případě zpřísnění

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) podle ministra dostal za úkol vyhodnotit do pondělního jednání vlády data, kde teď s největší pravděpodobností dochází k novým nákazám. Posoudí se také informace o mobilitě obyvatel.

Blatný dále uvedl, že v případě opětovného přechodu Česka do čtvrtého stupně budou narovnány podmínky pro malé obchodníky a velké řetězce, obchody zůstanou otevřené všechny. Opoziční politici mluvili o diskriminaci kvůli tomu, že malé obchody musely být zavřené.

Vláda také po kritice ze strany opozice rozhodla o změně opatření, které má zamezit shlukování před stánky a omezit konzumaci alkoholu na veřejnosti. Napříště si lidé budou smět odnášet pivo z restaurace ve džbánku či PET lahvích nebo nakupovat na vánočních trzích alkohol v lahvích. Kritizované vládní usnesení prodej alkoholických nápojů z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory zakazovalo.

Vláda ráno rovněž schválila opatření, na jehož základě bude nouzový stav v Česku platit do 23. prosince, jak ve středu večer odhlasovala Poslanecká sněmovna.

Zájem o dobrovolné testování na covid-19 před Vánoci má podle průzkumu ministerstva zdravotnictví asi 40 procent lidí, řekl dále po jednání kabinetu Blatný. Test bude možné absolvovat na 2000 místech, na stávajících odběrových stanovištích nebo v ordinacích lékařů. Zapojení praktických lékařů bude dobrovolné. Testování by mělo začít 18. prosince a skončit 15. ledna, opakovat test bude možné jednou za pět dní.

Případné zpřísnění opatření by se týkalo asi i škol

Případné zpřísnění opatření proti covidu-19 by se mělo týkat i škol. O načasování by ministerstvo informovalo školy včas, řekla na dotaz ČTK mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) podle ní v pondělí také podle dat o vývoji epidemie covidu-19 rozhodne o případném prodloužení vánočních prázdnin. Místo původně plánovaného 22. prosince by mohli jít žáci naposledy do škol v pátek 18. prosince.