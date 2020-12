PES zůstává na červené hraně, Británie očkuje a Klaus a spol. dostanou pokutu

Nárůst případů covidu v Česku opět o něco zrychlil, index PES je už třetí den nad hranicí čtvrtého (červeného) stupně. Dál sice platí třetí stupeň, nicméně některá opatření se zpřísňují. Velká Británie v úterý jako první západoevropská země zahájila očkování proti covidu-19.

V pondělí přibylo v Česku 4239 prokázaných případů covidu-19, což je opět více než před týdnem. Nakažených bylo o 666 víc než předchozí pondělí. Počet zemřelých od březnového začátku epidemie přesáhl 9000. Stoupl také podíl nově zaznamenaných případů nákazy na počtu provedených testů a počet hospitalizovaných.

Index protiepidemického systému PES je k úterku znovu na 64 bodech, třetí den je tak nad hranicí čtvrtého stupně pohotovosti. V Česku ale dál platí třetí stupeň a ministerstvo zatím přechod na vyšší stupeň nechystá.

Pokud je index rizika PES tři a více dnů vyšší než úroveň současného stupně pohotovosti, měla vláda podle metodiky PES zvážit přechod na vyšší stupeň. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ale v pondělí po jednání vlády řekl, že ministerstvo zatím nenavrhuje přechod do čtvrtého stupně. Zároveň ale ministerstvo od středy částečně zpřísňuje opatření proti covidu-19 oproti krokům daným tabulkou opatření PES pro třetí stupeň. Od středy se například zkracuje otevírací doba restaurací a platí celodenní zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti.

Nárůst množství nakažených koronavirem zrychluje vytrvale několik dní. Už od čtvrtka jsou denní nárůsty vyšší než za stejný den předchozího týdne. Předtím denní přírůstky od přelomu října a listopadu, kdy dosahovaly rekordních hodnot kolem 15 000 případů, klesaly.

V pondělí stoupl jak počet nových případů nákazy, tak jejich podíl na počtu provedených testů. Zatímco v neděli byl na zhruba 17,3 procenta, v pondělí se dostal na 20,7 procenta. V minulém týdnu podíl značně kolísal - od přibližně 16 procent až na téměř 26 procent.

Covidem-19 aktuálně v zemi trpí přes 57 000 lidí. K pondělku byl rovněž zaznamenán nárůst počtu lidí, kteří kvůli covidu-19 skončili v nemocnicích. Hospitalizovaných v pondělí přibylo oproti neděli o více než dvě stovky na 4348, z nichž je přes 550 ve vážném stavu. Celkový počet zemřelých lidí s covidem-19 k pondělku dosáhl 9036.

Nejrozsáhlejší šíření nákazy bylo v poslední době zaznamenáno na Havlíčkobrodsku, kde za posledních sedm dní přibylo v přepočtu na 100.000 obyvatel 517 případů covidu-19. Rizikový index PES je nejvyšší v Ústeckém kraji, kde dosáhl 76 bodů. To už je na spodní hranici pro nejvyšší pátý stupeň pohotovosti v protiepidemickém systému. Nejnižší je index nadále v Praze se 49 body.

Británie zahájila hromadné očkování - jako první západoevropská země

Velká Británie v úterý jako první země v západní Evropě zahájila očkování proti covidu-19. Používá k tomu vakcínu vyvinutou firmami Pfizer a BioNTech. Vláda očkování touto látkou schválila minulou středu. Začíná se u lidí, kteří žijí v pečovatelských domech, a u tamního personálu. Mezi prvními by měli být naočkováni lidé ve věku kolem 80 let. Svůj úmysl nechat se očkovat už oznámila i čtyřiadevadesátiletá královna Alžběta II.

Vakcínu jako první dostala 90letá Margaret Keenanová ze severoirské obce Enniskillen. Příští týden jí bude 91 let a dříve pracovala v klenotnictví. Očkována byla v 06:30 místního času v univerzitní nemocnici v Coventry. "Je pro mě velkou poctou být prvním člověkem očkovaným proti covidu-19, je to nejlepší předčasný dárek k narozeninám, jaký jsem si mohla přát, protože to znamená, že se konečně mohu těšit na čas strávený s rodinou a s přáteli v novém roce poté, co jsem většinu letošního roku byla sama," prohlásila seniorka.

Británie si zatím objednala 40 milionů dávek, což umožní naočkovat 20 milionů lidí. V tomto týdnu má mít k dispozici 800 000 dávek. Podle vládního mluvčího by mělo být 20 milionů Britů imunizováno v první polovině příštího roku.

Klaus, Prymula a Faltýnek dostanou za nenošení roušky pokutu 3000 korun

Bývalý prezident Václav Klaus dostane podle České televize v nejbližších dnech od pražské hygienické stanice rozhodnutí o pokutě 3000 korun za nenošení roušky na veřejnosti, tedy nedodržení vládního nařízení souvisejícího s bojem proti pandemii. Stejná sankce čeká někdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymulu a předsedu poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka za to, že 21. října navštívili v Praze na Vyšehradě restauraci, která měla být kvůli šíření koronaviru uzavřena, a vyšli z ní bez roušky. Prymula ČT řekl, že se nebude proti rozhodnutí odvolávat.

Václav Klaus na Národní třídě 17. listopadu 2020 | zdroj: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia Klaus byl na veřejnosti bez zakrytých úst a nosu při oslavách výročí událostí spojených se 17. listopadem na Národní třídě. Bez roušky ale na veřejnosti vystoupil opakovaně, nicméně na Národní třídu dorazilo 17. listopadu více lidí bez nařízené ochrany dýchacích cest. Policisté k tomu tehdy na twitteru uvedli, že na Národní třídě zadokumentovali několik takových lidí, mezi kterými byla i jedna veřejně známá osoba. Toto možné přestupkové jednání oznámí policie správnímu orgánu, dodala policie tehdy na twitteru.

Prymula po schůzce, při níž byl vyfotografován, jak bez roušky vychází ze zavřené vyšehradské restaurace, skončil ve funkci ministra. Schůzky se tehdy účastnil i Faltýnek a další lidé. Prymula již dříve připustil, že schůzka byla politická chyba. Faltýnek tehdy uvedl, že nechá na hygieně posoudit své prohřešky a v případě pokuty požádá Poslaneckou sněmovnu o vydání k správnímu řízení.