Nouzový stav se prodlouží do 23. prosince

Nouzový stav kvůli epidemii nového koronaviru bude moci v Česku platit do středy 23. prosince. Sněmovna souhlasila s jeho dalším prodloužením podle návrhu KSČM o 11 dnů. Sněmovna se tedy před Vánoci pravděpodobně sejde znovu, pokud kabinet požádá o další prodloužení.

Kabinet ANO a ČSSD, který komunisté v dolní komoře tolerují, žádal o možnost stavu nouze dalších 30 dnů do pondělí 11. ledna. Tento návrh dolní komora po téměř šestihodinové diskusi zamítla. Opozice byla vesměs proti jakémukoliv prodloužení.

Bez souhlasu sněmovny by nouzový stav skončil se sobotou 12. prosince. Jsou na něj vázány restrikce k omezení šíření nákazy, jak je stanoví protiepidemický systém ministerstva zdravotnictví PES.

Sněmovna při podzimní vlně epidemie posuzovala už třetí vládní žádost o prodloužení nouzového stavu. Koncem října souhlasila s prodloužením o 17 dnů a ve druhé polovině listopadu o 22 dnů. Kabinet chtěl vždy měsíc. Na jaře trval v Česku nouzový stav kvůli koronavirové krizi 66 dnů, nynější je zatím na 68 dnů, po prodloužení bude moci být 79 dnů. Po souhlasu sněmovny rozhodne kabinet o dalším prodloužení nouzového stavu ve čtvrtek ráno.

Vládní žádost získala podporu 46 z 98 přítomných poslanců. Hlasovali pro ni jen zástupci ANO a ČSSD. Pro návrh komunistické strany pak hlasovalo 53 poslanců z ANO, ČSSD a KSČM z 98 přítomných. Sněmovna už nehlasovala o návrhu KDU-ČSL na prodloužení nouzového stavu o šest dnů do pátku 18. prosince s podmínkou, že bude zvýšena podpora drobných podnikatelů z 15 000 korun na 20 000 korun měsíčně. Nedostalo se ani na snahu nezařazeného poslance Mariana Bojka (Jednotní) o ukončení stavu nouze dneškem.

Za pokrytce či nezodpovědné šílence považuje vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) politiky, kteří ve sněmovně odmítli prodloužit stav nouze. Kabinetu nouzový stav poskytuje právní rámec, jak bojovat s epidemií covidu-19, bez něj bude bezmocná, řekl Hamáček novinářům ve sněmovně. Opozice má podle něj právo kritizovat konkrétní opatření, ale neměla by zpochybňovat právní rámec, díky kterému fungují.

V úterý přibylo nejvíce nakažených za dva týdny, PES je stále na 64 bodech

V Česku v úterý přibylo 5848 potvrzených případů koronaviru, což je nejvyšší nárůst za dva týdny. Laboratoře provedly téměř 22 800 testů, pozitivní výsledek mělo 25,65 procenta z nich, což je nejvyšší podíl od poloviny listopadu. Index protiepidemického systému PES se dál drží na 64 bodech, čtvrtý den je tak nad hranicí čtvrtého stupně pohotovosti. V Česku ale dál platí třetí stupeň a ministerstvo zatím přechod na vyšší stupeň nechystá.

Rizikové skóre PES se dlouho drželo na 57 bodech, v neděli ale vzrostlo na 62 bodů a od pondělí je na 64 bodech - hlavně kvůli zvýšení reprodukčního čísla nad jedna a rostoucí pozitivitě testů.

Dál, byť zatím jen o setiny, roste takzvané reprodukční číslo udávající průměrný počet dalších lidí, kteří se nakazí od jednoho pozitivně testovaného. Nyní je téměř 1,09. Od březnového začátku epidemie se v ČR koronavirem nakazilo 556 927 lidí, aktuálně je v zemi přibližně 58 000 nakažených. S covidem-19 bylo v úterý hospitalizováno 4324 lidí, v těžkém stavu je 550 z nich. Celkem zemřelo s koronavirem 9136 lidí.

Pražské Café Louvre - ilustrační snímek | zdroj: Jan Handrejch / Právo / Profimedia

Čtvrtý stupeň pohotovosti začíná od 61 bodů. Pokud je index rizika PES tři a více dnů vyšší než úroveň současného stupně pohotovosti, měla vláda podle metodiky PES přechod na vyšší stupeň zvážit. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ale v pondělí po jednání vlády řekl, že ministerstvo zatím nenavrhuje přechod do čtvrtého stupně. Zároveň ale ministerstvo částečně zpřísnilo opatření oproti krokům daným tabulkou opatření PES pro třetí stupeň. Restaurace, bary a další stravovací zařízení včetně výdejních okének musí ode dneška zavírat nejpozději ve 20:00. Po celý den je zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti, na trzích se nesmí prodávat alkohol ani občerstvení.

Zákaz prodeje piva s sebou vláda upraví, řekl poslancům ministr Blatný

Vláda změní rozhodnutí, podle kterého si nyní lidé ani nesmějí odnášet pivo z restaurace například ve džbánku nebo v plastové lahvi domů. Nebylo to cílem, řekl poslancům při projednávání vládní žádosti o další prodloužení nouzového stavu ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Tato "politováníhodná záležitost" bude napravena během 24 hodin, uvedl ministr. Původním cílem bylo podle něho omezit konzumaci alkoholu na veřejnosti. "Úmyslem vlády rozhodně nebylo zakázat prodej piva s sebou, když si ho lidé chtějí vypít doma," napsal na twitteru premiér Andrej Babiš (ANO).

Blatný také uvedl, že v případě opětovného přechodu Česka z nynějšího třetího do čtvrtého, přísnějšího stupně epidemického systému budou narovnány podmínky pro malé obchodníky a velké řetězce. Opoziční politici mluvili o diskriminaci kvůli tomu, že malé obchody musely být zavřené.

Lékařská komora vyzvala vládu ke zpřísnění opatření

Česká lékařská komora (ČLK) vyzvala vládu ke zpřísnění protiepidemických opatření. S rozvolňováním podle ní začala dříve, než byla epidemie pod kontrolou. Podle ČLK byla opatření vlády na jaře tvrdá a účinná, na podzim zvolila metodu postupného přibržďování. "I tato cesta by samozřejmě za delší dobu mohla vést k cíli, i když za cenu vyššího počtu lidských obětí a větších ekonomických ztrát, vyžadovala by však velkou míru trpělivosti nás všech. A to jsme nezvládli," uvedl prezident komory Milan Kubek.

Podle něj byla opatření na podzim slabší navzdory tomu, že epidemická situace byla nesrovnatelně vážnější. "S jejich rozvolňováním pak navíc Vaše vláda začala předčasně, aniž bychom měli epidemii pod kontrolou," uvedl.

"Podzimní vlnu epidemie jsme zvládali za cenu obrovského osobního nasazení všech zdravotníků i dobrovolníků, ale to vše zároveň jen za cenu drastického omezení standardní zdravotní péče, které se negativně projeví na zdravotním stavu populace," dodal Kubek. Čím déle bude situace trvat, tím budou podle ČLK následky vážnější. Připomněl, že zdravotníkům nově přibudou ještě další povinnosti s antigenním testováním a očkováním.

Slovensko uzavře většinu prodejen, omezení se dotknou i hotelů

Slovensko kvůli šíření koronaviru od 21. prosince na nejméně tři týdny zavře většinu prodejen. Již od tohoto pátku nebudou moci restaurace podávat jídlo ani na terasách, od pondělí pak klienti hotelů a návštěvníci lyžařských středisek budou muset mít negativní výsledek testu na koronavirus. Na konci prosince by větší podniky měly začít s pravidelným testováním svých zaměstnanců.