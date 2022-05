Biden obnovil program z druhé světové války, umožní rychlejší dodávky zbraní Ukrajině

Biden tak obnovil program z druhé světové války na pomoc spojencům známý jako lend-lease act (zákon o půjče a pronájmu). Zákon posiluje Bidenovu pravomoc uzavírat dohody s Ukrajinou a dalšími východoevropskými zeměmi, uvedl The Washington Post. Normu již dříve výraznou většinou podpořila Sněmovna reprezentantů i Senát.

„Cena za boj je vysoká, ale ustoupit agresi by bylo ještě dražší,“ řekl Biden před novináři, kteří přihlíželi podpisu zákona. Prezident také hovořil o „důležitém nástroji na podporu ukrajinské vlády a lidu v jejich boji za obranu země a demokracie.“

Americký prezident je díky normě oprávněn až do roku 2023 půjčovat nebo pronajímat vojenské vybavení Ukrajině a dalším státům ve východní Evropě postiženým ruskou válkou, píše agentura DPA. Podobný zákon o půjčkách a pronájmu přijal americký Kongres v roce 1941, což Washingtonu umožnilo rychle a ve velkém měřítku dodávat spojencům výzbroj pro boj s nacisty.

Pro zákon ve Sněmovně reprezentantů 28. dubna hlasovalo 417 zákonodárců, proti se jich postavilo jen deset. Jen několik týdnů předtím jej jednomyslně schválil Senát, což je v dnešním rozpolceném Kongresu vzácný projev shody stran, poznamenává The Washington Post.

Bidenův návrh nyní musí schválit Kongres. Tamní demokraté se přitom podle zdrojů amerických médií shodli na balíčku v hodnotě dokonce téměř 40 miliard dolarů (948 miliard korun), o němž možná budou hlasovat již v úterý, napsala agentura Reuters. Polovina navýšení oproti původnímu Bidenovu návrhu by směřovala na nákup zbraní a munice, druhá polovina na humanitární pomoc.

⚡️⚡️Joe Biden signs into law the "Ukraine Democracy and Defense Lend-Lease Act of 2022"



This is the second Lend-Lease in history. In addition to weapons, Ukraine will receive additional financial assistance. #Biden has already asked Congress for $33 billion support for #Ukraine. pic.twitter.com/myvdl99GJq