Bidenová se setkala s Čaputovou. Slovenská prezidentka ocenila podporu od USA

Čaputová to řekla při přijetí americké první dámy Jill Bidenové, se kterou se dnes dopoledne setkala na závěr její zahraniční cesty.

Slovenská prezidentka také napsala na svůj twitter, že setkání s Bidenovou v Bratislavě potvrzuje dobré vztahy USA a Slovenska. „V těchto náročných časech stojíme společně na obranu naší demokracie, svobody a hodnoty lidského života,“ napsala Čaputová.

V uplynulých dnech Bidenová v souvislosti s uprchlickou krizí, kterou vyvolala válka na Ukrajině, zavítala také do Rumunska a nečekaně i na samotnou Ukrajinu, kde se sešla s Olenou Zelenskou, manželkou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

.⁦@FLOTUS⁩ meeting w Slovakia’s president, Zuzana Caputova, at the Presidential Palace on the fourth and final day of her trip to Europe to show US support for Ukrainian refugees. pic.twitter.com/OQ59okffHM