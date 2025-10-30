Bezproblémová správa vrácených zásilek. Seznamte se s nástroji, které si vaši zákazníci zamilují.
30. 10. 2025 – 11:15 | Komerční sdělení | Inzerce
Internetové nakupování zásadně proměnilo naše každodenní nákupní návyky. Zákazníci mohou díky e-commerce nakupovat rychleji, pohodlněji a odkudkoliv na světě. Ruku v ruce s tímto evolučním krokem však přicházejí i nové nároky a zákaznická očekávání. A jedním z nejpodstatnějších je možnost bezproblémového vrácení zakoupeného zboží.
Vratky v maloobchodu
Vrácení zboží v dnešní době není pouze formalita. Je to nedílná součást nakupování, která má skutečný dopad na rozhodování spotřebitelů. Je to právě pohodlí a pocit bezpečí při nakupování, které ovlivňují loajalitu zákazníků ve světě, kde se hranice mezi jednotlivými trhy stírají a konkurence je o kliknutí vedle.
„Mnoho spotřebitelů považuje možnost snadného vrácení zboží za nezbytnou součást nákupu.Než si vůbec něco přihodí do košíku, pečlivě si ve vybraném internetovém obchodě procházejí podmínky vrácení zboží,“ říká Krzysztof Kukla, CEO značky Snadné vrácení.
Ve spoustě zemí se navíc vrácení zboží, stejně jako expresní doručení, stalo běžnou praxí. A zatímco doručování objednávek se v posledních letech značně zjednodušilo a zautomatizovalo, otázka vrácení zboží je bohužel stále slabinou řady internetových obchodů. Celý proces vrácení mnohdy obnáší zdlouhavý kontakt se zákaznickou podporou, tisk dokladů, ruční adresování zásilek, nebo nesrozumitelné pokyny, což odrazuje zákazníky a v neposlední řadě zatěžuje personál internetového obchodu.
Prodejci se proto čím dál častěji rozhodují pro zavedení řešení vedoucích k automatizaci celého procesu tak, aby byl stejně pohodlný jako samotný nákup. Jedním z takových nástrojů je i Snadné vrácení. Tato inovativní služba vznikla v Polsku v reakci na univerzální požadavky globálního e-commerce, jakými jsou zjednodušení logistiky vratek, posílení důvěry a budování pozitivních vazeb se zákazníky od prvního kliknutí až po případné vrácení zboží.
Pohodlí jak pro prodejce, tak pro kupující
Celý proces vrácení zboží zakoupeného přes internet se dnes značně liší od řešení, která se v této oblasti používala před deseti lety. Všechno dnes probíhá automaticky, a to jak z pohledu spotřebitele, tak obchodu, a vrácení zboží je díky tomu snadné, rychlé a bezpečné.
Internetové nakupování se tak stalo atraktivnější a konkurenceschopnější formou obchodování ve srovnání s kamennými obchody, už jen proto, že zákazníci mohou zboží vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od jeho převzetí.
A jak to vypadá v praxi? Zákazník, který se svým nákupem není spokojený, vyplní online formulář pro vrácení zboží a balíček odešle prostřednictvím Zásilkovny nebo PPL. Majitel obchodu ve stejnou chvíli obdrží informace o provedeném vrácení. Celý proces je díky propojení služby Snadné vrácení s e-shopem neustále monitorovaný a plně automatizovaný.
Co může služba Snadné vrácení nabídnout?
Je to moderní řešení pro oblast e-commerce, umožňující plnou automatizaci a zjednodušení správy vratek. Spotřebitelům pak přináší rychlý a pohodlný proces vrácení zboží online. Internetovému obchodu to naopak zefektivní procesy související s řízením a správou vratek a logistikou.
Tento nástroj sice vznikl v Polsku, jeho nastavení a funkcionality ale odpovídají potřebám globálního trhu. Podstatný je i fakt, že implementace a použití tohoto nástroje je zcela ZDARMA, a to jak pro spotřebitele, tak pro internetové obchody.