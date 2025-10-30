Děláte na IČO? Za tohle vám hrozí pokuta až 100 tisíc
30. 10. 2025 – 11:37 | Magazín | Žanet Ka
Práce na IČO může znít jako svoboda – méně papírování, více volnosti. Ale pokud děláte práci běžného zaměstnance, stát to může vyhodnotit jako nelegální zaměstnávání. A pokuta za švarcsystém? Až 100 tisíc pro pracovníka a deset milionů pro firmu.
Vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem má jasná pravidla. A jejich porušení už se nevyplácí. Pokud pracujete „na IČO“, ale vaše činnost odpovídá běžné zaměstnanecké práci, můžete být součástí nelegálního systému. A pokuta? Až 100 tisíc korun pro samotného pracovníka.
Co je švarcsystém a proč je problém
V devadesátých letech byl tento způsob práce symbolem podnikatelské svobody. Podle jména podnikatele Miroslava Švarce se mu začalo říkat švarcsystém, tedy situace, kdy lidé pracují pro firmu jako živnostníci (OSVČ), i když ve skutečnosti vykonávají běžnou zaměstnaneckou činnost.
Zaměstnavatel tak ušetří na odvodech a administrativě, zaměstnanec zase získá o něco vyšší čistý příjem. Jenže dnes už je tento model považován za nelegální zaměstnávání. Právníci tomu říkají zastřený pracovněprávní vztah a kontrolní orgány se na něj zaměřují čím dál víc.
Kdy se z „OSVČ“ stává zaměstnanec
Klíčový pojem v této debatě je závislá práce. Podle zákoníku práce se o ni jedná, pokud člověk:
- vykonává práci osobně,
- podle pokynů nadřízeného,
- jménem zaměstnavatele,
- a v jeho pracovní době či na jeho pracovišti.
Splňuje-li vaše činnost tyto podmínky, nejde o podnikání, ale o zaměstnání a mělo by být pokryto pracovní smlouvou nebo alespoň dohodou (DPP, DPČ).
Pokuta až 100 tisíc i pro zaměstnance
Podle Zákona o zaměstnanosti se fyzická osoba dopouští přestupku, pokud vykonává nelegální práci. A to i tehdy, když třeba netuší, že její „dohoda“ se zaměstnavatelem není v pořádku.
Kontroly inspektorátu práce přitom bývají důsledné: stačí zjistit, že práce odpovídá běžné pracovní činnosti, ale je fakturována jako služba živnostníka. Výše pokuty? až 100 000 korun pro pracovníka, a až 10 milionů korun pro firmu, která tento systém používá.
Proto je nezbytné číst každou smlouvu pozorně a rozumět tomu, co podepisujete. Pokud děláte práci v režimu OSVČ, ale fakticky jste zaměstnanec, riskujete nejen finanční postih, ale i problémy s daněmi, odvody a sociálním pojištěním.
Zaměstnavatelé riskují ještě víc
Pro podnikatele, kteří „naoko“ spolupracují s OSVČ, ale ve skutečnosti využívají běžné zaměstnance, jsou následky ještě tvrdší. Zákon počítá s pokutou od 50 000 do 10 milionů korun. Inspektoři práce sledují především oblasti stavebnictví, logistiky, IT a gastronomie, tam se švarcsystém objevuje nejčastěji.
Navíc kromě pokut hrozí firmám i dodatečné odvody sociálního a zdravotního pojištění a kontrola finančního úřadu.
Jak se chránit
- Pečlivě čtěte smlouvu. Pokud pracujete pravidelně, na jednom místě, podle pokynů a máte pevnou pracovní dobu, měla by být uzavřena pracovní smlouva, nikoli fakturační vztah.
- Nenechte se přemluvit argumentem „na IČO to bude výhodnější“. Krátkodobě možná, dlouhodobě rozhodně ne.
- Mějte jasno ve svých povinnostech. I nevědomost zákon neomlouvá, v případě kontroly může být vina sdílena oběma stranami.
Zákoník práce i Zákon o zaměstnanosti chrání obě strany pracovního vztahu. Ale neznalost pravidel se nevyplácí. Než podepíšete smlouvu nebo začnete fakturovat, ověřte si, že vaše práce skutečně odpovídá typu smlouvy, kterou držíte v ruce. Stačí jediná věta ve smlouvě, která vás může stát sto tisíc.