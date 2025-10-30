Dnes je čtvrtek 30. října 2025., Svátek má Tadeáš
Děláte na IČO? Za tohle vám hrozí pokuta až 100 tisíc

30. 10. 2025 – 11:37 | Magazín | Žanet Ka

zdroj: Freepik.com
Práce na IČO může znít jako svoboda – méně papírování, více volnosti. Ale pokud děláte práci běžného zaměstnance, stát to může vyhodnotit jako nelegální zaměstnávání. A pokuta za švarcsystém? Až 100 tisíc pro pracovníka a deset milionů pro firmu.

Vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem má jasná pravidla. A jejich porušení už se nevyplácí. Pokud pracujete „na IČO“, ale vaše činnost odpovídá běžné zaměstnanecké práci, můžete být součástí nelegálního systému. A pokuta? Až 100 tisíc korun pro samotného pracovníka.

Co je švarcsystém a proč je problém

V devadesátých letech byl tento způsob práce symbolem podnikatelské svobody. Podle jména podnikatele Miroslava Švarce se mu začalo říkat švarcsystém, tedy situace, kdy lidé pracují pro firmu jako živnostníci (OSVČ), i když ve skutečnosti vykonávají běžnou zaměstnaneckou činnost.

Zaměstnavatel tak ušetří na odvodech a administrativě, zaměstnanec zase získá o něco vyšší čistý příjem. Jenže dnes už je tento model považován za nelegální zaměstnávání. Právníci tomu říkají zastřený pracovněprávní vztah a kontrolní orgány se na něj zaměřují čím dál víc.

Kdy se z „OSVČ“ stává zaměstnanec

Klíčový pojem v této debatě je závislá práce. Podle zákoníku práce se o ni jedná, pokud člověk:

  • vykonává práci osobně,
  • podle pokynů nadřízeného,
  • jménem zaměstnavatele,
  • a v jeho pracovní době či na jeho pracovišti.

Splňuje-li vaše činnost tyto podmínky, nejde o podnikání, ale o zaměstnání a mělo by být pokryto pracovní smlouvou nebo alespoň dohodou (DPP, DPČ).

Pokuta až 100 tisíc i pro zaměstnance

Podle Zákona o zaměstnanosti se fyzická osoba dopouští přestupku, pokud vykonává nelegální práci. A to i tehdy, když třeba netuší, že její „dohoda“ se zaměstnavatelem není v pořádku.

Kontroly inspektorátu práce přitom bývají důsledné: stačí zjistit, že práce odpovídá běžné pracovní činnosti, ale je fakturována jako služba živnostníka. Výše pokuty?100 000 korun pro pracovníka, a až 10 milionů korun pro firmu, která tento systém používá.

Proto je nezbytné číst každou smlouvu pozorně a rozumět tomu, co podepisujete. Pokud děláte práci v režimu OSVČ, ale fakticky jste zaměstnanec, riskujete nejen finanční postih, ale i problémy s daněmi, odvody a sociálním pojištěním.

Zaměstnavatelé riskují ještě víc

Pro podnikatele, kteří „naoko“ spolupracují s OSVČ, ale ve skutečnosti využívají běžné zaměstnance, jsou následky ještě tvrdší. Zákon počítá s pokutou od 50 000 do 10 milionů korun. Inspektoři práce sledují především oblasti stavebnictví, logistiky, IT a gastronomie, tam se švarcsystém objevuje nejčastěji.

Navíc kromě pokut hrozí firmám i dodatečné odvody sociálního a zdravotního pojištění a kontrola finančního úřadu.

Jak se chránit

  1. Pečlivě čtěte smlouvu. Pokud pracujete pravidelně, na jednom místě, podle pokynů a máte pevnou pracovní dobu, měla by být uzavřena pracovní smlouva, nikoli fakturační vztah.
  2. Nenechte se přemluvit argumentem „na IČO to bude výhodnější“. Krátkodobě možná, dlouhodobě rozhodně ne.
  3. Mějte jasno ve svých povinnostech. I nevědomost zákon neomlouvá, v případě kontroly může být vina sdílena oběma stranami.

Zákoník práce i Zákon o zaměstnanosti chrání obě strany pracovního vztahu. Ale neznalost pravidel se nevyplácí. Než podepíšete smlouvu nebo začnete fakturovat, ověřte si, že vaše práce skutečně odpovídá typu smlouvy, kterou držíte v ruce. Stačí jediná věta ve smlouvě, která vás může stát sto tisíc.

