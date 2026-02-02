Dnes je pondělí 2. února 2026., Svátek má Nela
2. 2. 2026 – 7:03 | Magazín | BS

Běžně stojí tisíce, nyní za 300 korun: Action láká na spotřebiče, které využije každá domácnost
zdroj: Freepik.com
Oblíbený řetězec nabízí výhodnou sadu spotřebičů, která by se v kuchyni mohla rozhodně hodit.

Každý hospodář či hospodyně, kterým není kuchyně úplně cizí, už určitě vědí, jak moc práce dokáže ušetřit každý užitečný spotřebič. A čestné místo pro snad možná nejuniverzálnějšího pomocníka zpravidla nezajímá nic jiného než tyčový mixér.

Omáčky, polévky, pesto, domácí majonéza, jakékoliv pasty, marinády, směsi do pečení... Výčet využití je obrovský a kdyby měl člověk všechno dělat postaru ručně, nezbyl by mu čas snad na nic jiného. Automatizace se rozhodně vyplatí.

A i pokud se při pořízení nechcete úplně plácnout přes kapsu, existují řešení: Řetězec Action nabízí praktický tyčový mixér MasterChef za velmi přátelských 333 korun.

Jak už to v podobných případech bývá, musíte samozřejmě oželit značku, kvalitnější materiály či vyšší výkon, ale to neznamená, že by snad byl mixér z Actionu nějak špatný: Nabízí sílu 1000 W a odnímatelný nástavec s nožem navíc lze mýt v myčce, takže kuchařovo či kuchařčino pohodlí nebude ohroženo.

Výčet funkcí nekončí: Vzhledem k ceně je dokonce i trochu překvapivé, že mixér také nabízí proměnnou regulaci otáček i režim turbo, pokud potřebujete něco rozsekat opravdu na maděru.

Ze stejnou cenu, tedy snesitelných 333 korun navíc v Actionu naleznete i další kusy příslušenství od téže značky: Například ruční mixér či elektrický minisekáček. Dohromady za tisícovku tak pořídíte sestavu, která obhospodaří prakticky všechny kuchyňské potřeby. Pokud se o něco podobného pokusíte se značkovým vybavením, budete k částce muset nezřídka připsat i nulu.

