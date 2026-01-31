Penny udeřilo slevami: levné maso, pečivo i máslo, které mizí z regálů

Maso a ryby: tady se šetří nejvíc
Hned na titulní straně Penny útočí na zákazníky lososem. Čerstvý losos filet z Chile vychází na 29,90 Kč za 100 g, což je cena, která se běžně objevuje spíš při výprodejích. Kdo dává přednost masu, ten si všimne kuřecích stehenních řízků za 119 Kč za kilo, vepřové pečeně za 89,90 Kč za kilo nebo mletého vepřového masa za 59,90 Kč za 500 g. V nabídce je také hovězí kostky na guláš za 164,90 Kč za 600 g. Uzeniny drží krok – třeba dušená šunka vychází na 22,90 Kč za 100 g.
Pečivo a základní potraviny pod tlakem slev
Pečivo patří k nejviditelnějším položkám letáku. Karlova koruna se prodává za 29,90 Kč, bageta s máslem a česnekem stojí 14,90 Kč a klasická kaiserka vyjde na 2,50 Kč za kus. Sladké pečivo láká cenou 11,90 Kč za croissant nebo koblihu. Z běžných potravin zaujme máslo za 29,90 Kč, eidam 30 % za 127,90 Kč za kilo nebo toastový chléb za 23,90 Kč. Káva Jihlavanka standard vychází na 119,90 Kč, čaj Lloyd je za 19,90 Kč.
Sladkosti, nápoje a drobnosti, které se neplánují, ale skončí v košíku
Leták Penny nezapomíná ani na zboží, které běžně přihodíte až u pokladny. Čokolády a sladkosti jsou zastoupené cenami kolem dvaceti korun, sušenky a oplatky se drží podobně nízko. Z nápojů kromě Coca-Coly za 99,90 Kč zaujmou i ochucené minerálky a sirupy se slevami v řádu desítek procent. Nechybí ani trvanlivé mléko za 15,90 Kč, smetany a jogurty v akčních cenách nebo levné mražené zboží, které se hodí mít doma „do zásoby“. Právě tyto položky dělají z nákupu v Penny nebezpečně snadnou záležitost – jdete pro pár věcí a odcházíte s plnou taškou.
Ovoce, zelenina a věci do domácnosti
Zeleninová část letáku sází na výrazné slevy. Okurky jsou za 16,90 Kč, ledový salát za 21,90 Kč, brambory balení 5 kg za 29,90 Kč. Kiwi vyjde na 5,90 Kč za kus, jablka Jonagold na 19,90 Kč za kilo. V nápojích zaujme Coca-Cola 4×1,75 l za 99,90 Kč. Nechybí ani drogerie a papírové výrobky – toaletní papír je za 99,90 Kč a kuchyňské utěrky za 69,90 Kč.
Celý leták působí jako jasný vzkaz konkurenci: Penny chce být vidět jako obchod, kde se pořád dá nakoupit levně a bez kompromisů. Kdo plánuje větší nákup, ten by si tyto ceny neměl nechat ujít – platí od 29. 1. do 3. 2. 2026.