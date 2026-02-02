Nepřicházíte zbytečně o teplo? Špatně rozmístěný nábytek může snížit teplotu v místnosti i o několik stupňů
2. 2. 2026 – 8:00 | Magazín | Jiří Rilke
Účty za vytápění během zimní topné sezóny často představují podstatnou část rozpočtu celé domácnosti. Není potřeba je zbytečně zvyšovat.
Za topení totiž platíme už tak docela dost. Byla by proto obrovská škoda nevyužít potenciál spotřebované energie naplno a zbytečně se tak připravovat o finance i komfort.
Na rozmístění nábytku i doplňku v místnosti totiž opravdu záleží, a to nejen z estetického, ale i čistě technického hlediska, pokud přijde na vytápění. A opravdu špatně postavený nábytek může snížit účinnost vytápění klidně o čtvrtinu, což už zkrátka a dobře poznáte.
Největší hrubka je přitom nabíledni. Nábytek, který je příliš blízko topení nebo ho dokonce zakrývá. Místnost funguje jako termodynamický systém a zdroj potřebuje svobodu – povrchy příliš blízko topného tělesa totiž pohlcují sálavé teplo, které se pak nešíří do vzduchu a místo toho, abyste zahřáli místnost, jen rozpálíte roh kanape a všude jinde je zima.
Pokud chcete topit efektivně, je zásadně důležité nechat topení prostor: Odsuňte všechen nábytek pryč od radiátoru, aby topení mělo minimálně 30 centimetrů místa na všechny strany. A pokud zvládnete i víc, bude to ještě lepší.
Také dejte pozor na nábytek přilepený přímo na stěnách. Těžké kusy nábytku mohou blokovat kroužení vzduchu a zhoršovat rozvod tepla po místnosti. Odsuňte je 5-10 cm ode zdi: Zlepšíte vytápění a zároveň snížíte riziko vzniku plísně.
Důležitá je ale i pocitová teplota: Například příliš mnoho kovu v místnosti bude působit chladněji, naopak ve dřevě vám bude tepleji. Stejně fungují i koberce a koberečky: V místnosti je díky nim pocitově tepleji a pohodlněji.
Na ně ale dávejte pozor, pokud používáte podlahové topení: Příliš těžký, mohutný koberec teplo zaizoluje v podlaze a do místnosti ho pronikne citelně méně.