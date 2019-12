Bariéry na vánočních trzích jsou k ničemu, rozjeté auto nezastaví

MAGAZÍN VIDEO - Magazín autor: Lukáš Strašík

Návštěvníci vánočních trhů se mohou cítit bezpečně. Vždyť stánky s trdelníky, svařákem, klobásami a dalšími vánočními dobrotami a zbytečným harampádím jsou obehnané betonovými zátarasy, takže teroristé v rozjetých autech nemají šanci. Opravdu nemají?

Tak zvané city bloky by měly chránit prostor trhů před nájezdem vozu. Osobního snad. Případného atentátníka v nákladním autě ovšem tato bariéra možná odradí, možná jej i drobet zpomalí. Ale to je asi tak všechno. Větší efekt toto přerostlé betonové lego nemá. Pokud tedy pomineme fakt, že při úterní demonstraci na Václavském náměstí posloužilo alespoň jako tabule pro čmárání protibabišovských hesel. Bariéry na Staroměstském náměstí, které tam stojí dlouhodobě, navíc asi sotva zastaví auto, když jsou rozestavené tak, že jimi bez problému může projet kočár tažený párem koní.

Po teroristických útocích v Nice, Berlíně, Barceloně, Londýně, New Yorku nebo Stockholmu se hojně navštěvovaná centra evropských měst začala v poslední době vnímat jako ideální terč pro atentátníky. Těm totiž stačí ke spáchání činu opravdu málo – rozjeté auto, pokud možno nákladní, a dav nic netušících chodců. Zaútočit autem je účinné (zvlášť s náklaďákem nebo autobusem), nenápadné, nečekané a zvládne to každý.

Snadno přístupné oblasti plné lidí, jako například pěší zóny, tedy přímo volají po tom, aby se nějakým způsobem před atentáty chránily. Zvlášť koncem roku, kdy se to na vánočních trzích návštěvníky jen hemží.

Jako nejjednodušší ochrana se používají právě ony nevzhledné betonové bariéry, často počmárané černými a žlutými pruhy. Někde jsou sice nápaditě pomalované tak, aby připomínaly vánoční balíčky, to jim ovšem nijak neubírá na ohavnosti. Tento betonový tetris je sice relativně levný, ale když jde do tuhého, je v podstatě k ničemu. Každý city blok váží kolem půl tuny a měří dva metry, takže je daleko menší překážkou, než třeba obyčejné osobní auto.

Testy prokázaly, že pořádně rozjetý desetitunový náklaďák šoupne takového betonového macka hravě stranou, v některých případech jej dokonce může přeskočit. Řítící se kolos tyto zátarasy ani příliš nezpomalí. A když se do nich najede v nešikovném úhlu, stávají se dokonce samy o sobě nebezpečnou střelou (viz první video). O něco lepší jsou v tomto ohledu novější zábrany, které se dají navzájem spojit a vytvoří jakýsi souvislý řetěz.

Vedle těchto dočasných šeredných překážek se leckde volí zábrany trvalé, které se stávají jakousi architektonickou součástí místa a mohou dokonce být i hezké. Mohou to být například nízké zdi, masivní lavičky nebo napevno usazené betonové květináče. Potenciálním teroristům asi v činu nezabrání, ale přinejmenším jim to ztíží.

Příště hezčí

Na hezčí zátarasy se může těšit i Praha. Jak sdělil náměstek pražského primátora Petr Hlubuček, už na Velikonoce by se betonové bloky měly vyměnit za zajímavější pískovcové nebo žulové kameny. Ty by sice splňovaly bezpečnostní parametry, zároveň by ale nehyzdily historické centrum města. Nechme se tedy překvapit.

Ani žulové a pískovcové šutry přitom vyšší ochranu asi nezaručí. Tou nejistější jsou podle výsledků testů robustní ocelové sloupky, které bývají zapuštěné do hloubky od jednoho do dvou a půl metru. Mohou být napevno, anebo zásuvné (chcete-li výsuvné).

Firmy, které se na jejich výrobu zaměřily, zažívají v této době na Západě skutečný boom, protože o tyto produkty projevují zájem města na celém světě. Sloupky totiž řítící se náklaďák spolehlivě zastaví a kabinu řidiče doslova rozpárají (viz druhé video). Podle údajů jednoho britského výrobce by nejsilnější z těchto sloupků, které jsou na trhu (zapuštěný do hloubky 2,13 metru, vysoký 1,2 metru a s průměrem přes 30 centimetrů), měl být schopen zastavit třicetitunový náklaďák jedoucí osmdesátikilometrovou rychlostí.