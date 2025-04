Hvězdná česká modelka odmítá botox i plastiky: "Vrásky jsou. Ale jsou to vrásky z lásky!"

21. 4. 2025 – 8:00 | Magazín | Jana Strážníková

Zůstat přirozená, přírodní a hlavně svoje. O to jde slavné modelce především a známkami stárnutí se nemíní nechat vyvést z míry.

Chcete se trošku porochnit v závisti? Slavná modelka Zuzana Stráská při rozhovoru pro Super.cz prozradila, že se o svou figuru vlastně vůbec nestará a přesto je celý život štíhlá jak proutek. Inu, genetický jackpot zkrátka neuhádáte: „Ve stravě se vůbec nehlídám. Naopak bych se měla hlídat, co se týče vitaminů. Jím teď fakt nezdravě, jako malé dítě. Spíš se chci soustředit teď na živiny, ono se to pak projevuje i na kráse,“ smála se.

Rovnou ale dodává, že hubené tělo není vždycky úplně stoprocentní výhra. Jednak prý chybí křivky, které se líbí většině mužů, a jednak jsou při menším podílu tuku více vidět vrásky a všeobecně vliv stárnutí.

Celá řada žen válčí se stárnutím zuby nehty, Zuzana je ale odhodlaná zůstat věrná přírodnímu přístupu a o žádné estetické zákroky, botox nebo plastiky nemá zájem: „Stále se držím zcela přírodní, ale už je to vidět. Vrásky jsou. Ale jsou to vrásky z lásky,“ usmívá se. A nejde přeci o nic divného, modelce táhne na pětatřicet, to už se mírným vráskám zkrátka nelze vyhnout.

Neznamená to ale, že by se snad o svůj zevnějšek vůbec nestarala a vyrážela do světa přesně ve formě, ve které se ráno vyhrabe z postele – na kosmetiku nedá dopustit: „Mám klasickou rutinu, perfektně se odlíčit a jsem milovníkem sér, dávám si klidně tři a krém,“ prozradila.