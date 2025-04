Láhev s vzkazem putovala oceánem 50 let. Co se v něm píše?

21. 4. 2025 – 10:06 | Zpravodajství | Alex Vávra

Z dávno zapomenutého školního úkolu se stal příběh, který spojuje generace. Láhev se vzkazem z roku 1976 přežila oceán i čas — a konečně dorazila ke svému cíli.

Představte si, že se procházíte po pobřeží odlehlého tropického ostrova a najednou vám v rukou přistane láhev, která nese vzkaz z minulosti. Přesně to se stalo bratrům Buffingtonovým, když během prozkoumávání bahamského pobřeží narazili na starou láhev od Pepsi s nečekaným obsahem — dopisem napsaným čtrnáctiletým školákem z Massachusetts v roce 1976. Clint Buffington není v hledání lahví s vzkazy žádným nováčkem. Tento zkušený "plážový hledač pokladů" má na svém kontě už více než sto nalezených zpráv v lahvích napříč Severní Amerikou a Karibikem. Tentokrát ale šlo o nález výjimečný.

„Slyším, jak moje vysílačka praskne a ozve se brácha: ‚Nebudeš věřit, co jsem právě našel,‘“ popsal Clint okamžik objevu pro stanici WCVB-TV.

Uvnitř staré láhve se nacházel vzkaz podepsaný Peterem R. Thompsonem, tehdy žákem Pentucket Regional Junior High School z města West Newbury ve státě Massachusetts. Peter tehdy navštěvoval kurz oceánografie a podle vlastního textu měl být jeho vzkaz vhozen do oceánu příslušníky Pobřežní stráže. Šlo o tehdy oblíbený školní experiment – sledovat, kam a jak daleko se zpráva v lahvi dostane. To, že po téměř půl století doputovala až na bahamský ostrov, je samo o sobě neuvěřitelné. Ještě fascinující je ale fakt, že se bratrům Buffingtonovým podařilo autora vzkazu po letech dohledat.

Peter Thompson přiznal, že si na psaní vzkazu nepamatuje, ale okamžitě si vybavil hodiny oceánografie, které prý miloval. „Je to šokující a zároveň úžasné. Už je to skoro padesát let, takže to člověka opravdu překvapí,“ řekl Thompson. Clint a Evan Buffingtonovi nyní plánují, že se s Peterem setkají osobně a historický vzkaz mu po všech těch letech vrátí. Příběh tak může dostat krásnou tečku — setkání tří mužů, které spojila láhev a moře, a jeden dávno zapomenutý školní experiment, který přežil čas i oceán.