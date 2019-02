Babišově vládě dochází peníze. Držte si peněženky

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Marnotratná vláda rozfofrovala hromadu peněz. Teď její šéf Andrej Babiš prozřel a vidí, že nemá na to, co slíbil voličům. Chce proto vyhazovat státní zaměstnance, připouští vyšší daně, a přitom dělá, jako by se vás to ani netýkalo.

Loni v srpnu jsem v článku o ekonomice vlády (Babiš s Hamáčkem vyrazí na koledu) upozornil, že kabinet utrácí a hospodaří bez rezerv. Proto až udeří krize, či jen recese, Andreji Babišovi s Janem Hamáčkem nezbyde, než vypravit se do sněmovny s cílem vykoledovat si vyšší daně.

Můj odhad nebyl přesný. Vládě docházejí peníze na její sliby ještě za prosperity a růstu ekonomiky. A premiér připustil, že daně se zvýší dřív, než udeří zlé časy.

U nás v Kocourkově

Kabinet narazil na nedostatek příjmů minulý týden, když začal projednávat státní rozpočet na příští rok. Nemilá věc. Nebyl by to však Babiš, aby okamžitě neměl po ruce řešení

"Jsou oblasti, na které bychom se měli nezávazně podívat. Například zdanění tvrdého alkoholu, digitální daň. Velké rezervy zdanění jsou u pojišťoven," pravil. K tomu navrhl vyhodit každého desátého zaměstnance státu, s výjimkou vojáků a učitelů.

Pozoruhodný obrat. Vždyť vláda sociálních demokratů a ANO v minulém volebním období vysála z trhu práce na 30 000 zaměstnanců. A štědře je platila, přidávala jim rok co rok, takže pracovníkům státu letos vyplatí nejméně 209,7 miliardy korun, o 23,3 miliardy víc než loni. Kromě toho zákon o státním rozpočtu počítá tento rok s náborem dalších 16 000 lidí.

Teď by jich tedy mělo zhruba 12 000 s tučným erárním odstupným odejít. Takové hospodaření by se dalo předpokládat u radnice v Kocourkově, ale u vlády…?

Rozpočet jako trhací kalendář

Koaliční kabinety Sobotkův a Babišův i Babišův a Hamáčkův, stejně jako jednobarevný Babišův – ty všechny rozhazovaly peníze plnými hrstmi. Nic proti vyšším platům učitelů a vyšším důchodům. Dotované jízdné pro studenty a penzisty, nemravné odměny úředníkům (například zde a tady) a další prostopášnosti však ukazují, že zmíněné vlády měly k hospodárnosti daleko.

Nynější vláda přitom se sliby není u konce. Zbývá zavést zálohované výživné, kdy za neplatícího rodiče vyrovná alimenty státní rozpočet (daňoví poplatníci). K tomu obědy školákům, taktéž stoprocentně hrazené z daní, které Babiš označoval za skvělé, teď je ale má za zbytečné, i několik dalších sociálních výdobytků hrazených z rozpočtu. A zapomenout bychom neměli ani na velkolepou investici, Babišovu vládní čtvrť v Praze-Letňanech.

Především se však koalice chystá ukončit superhrubou mzdu a vrátit se ke mzdě hrubé. S tímto slibem spojili anoisté a sociální demokraté v koaliční smlouvě nižší daň z příjmu. A změnit se mají i sazby odvodů na zdravotní a sociální pojištění.

Ministryně financí Alena Schillerová říká, že daň z příjmu by se měla snížit ze současných dvaceti procent na devatenáct. Tím by státní pokladna přišla o 15 miliard, dalších sedm miliard by zmizelo z rozpočtových příjmů krajů a obcí.

Zbavit se superhrubé mzdy (hrubá mzda plus zdravotní a sociální pojištění odváděné zaměstnavatelem), kterou zaváděl občanský demokrat, ministr financí Vlastimil Tlustý, a danit hrubý příjem, je chvályhodný počin. Je nicméně jasné, že to pro státní kasu nebude za pakatel.

Budeme rozdávat

Ekonomika naštěstí roste, do tempa 4,4 procenta z roku 2017 však má daleko a finance snížily prognózu růstu na letošek z 2,9 procenta na 2,5 procenta. A může být hůř - v případě, že se nevyvede brexit a Donald Trump vyhlásí vysoká cla na evropská auta.

Tím spíš je tristní, že vláda na příští rok neplánuje vyrovnaný, natož přebytkový rozpočet. Chystá ho znovu se schodkem 40 miliard.

Že by rozpočet mohly udržet v plánovaném deficitu jen personální úspory na ministerstvech? A že by je Babiš přes odpor sociálních demokratů prosadil? Sám s tím nejspíš nepočítá. Proto taky zmínil vyšší daně.

Vzápětí ale zacouval a tvrdil, že si všechno vymysleli novináři, že se žádné "daně pro lidi" nebudou zvyšovat. Ty on naopak "snižuje".

Takže zamýšlená vyšší spotřební daň na destiláty není daní uvalenou na lidi? Copak lidi lihoviny nepijí? A když Babiš zmiňuje daň pro pojišťovny, chce snad tvrdit, že lidi nepojišťují své majetky, životy a zdraví? Můžete si být jistí tím, že to, co by pojišťovny odevzdaly státu, vybraly by od vás. A stejné by to bylo u bankovní daně, o které zase sní sociální demokraté.

Babiš a Hamáček se zkrátka rozhodli rozdávat. Ať to stojí, co to stojí. Neřekli vám však, že to nakonec bude z vašich peněz.