Sněmovna schválila zdanění církevních restitucí. Výsměch, míní Kalousek

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Peněžité náhrady, které církve dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích, zřejmě budou podléhat zdanění. Předpokládá to novela poslanců KSČM, kterou ve středu schválila sněmovna. Pravice neprosadila návrh TOP 09 na zamítnutí sporné předlohy, která nyní poputuje k posouzení do Senátu. Zdanění náhrad patří k podmínkám komunistů pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD.

Stát by měl náhrady danit podle schváleného znění novely od příštího roku. V dílčím hlasování Sněmovna zamítla návrh Marka Bendy (ODS) na další roční odklad účinnosti předlohy tak, aby ji mezitím mohl posoudit Ústavní soud.

Pro předlohu hlasovalo 106 ze 172 přítomných poslanců. Podpořili ji zákonodárci hnutí ANO, SPD, ČSSD a KSČM. Proti hlasovalo 56 poslanců z řad ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Očekává se, že Senát předlohu zamítne. Dolní komora by se jí v takovém případě zabývala znovu.

Zastánci zdanění argumentují zejména údajným nadhodnocením finančních náhrad daných zákonem o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi, jak byl schválen navzdory obstrukcím levice v předminulém volebním období za vlády Petra Nečase (ODS). Podporovatelé novely také tvrdí, že zákon vytvořil v restitucích nerovnost, když ostatní restituční normy byly jen o zmírnění majetkových křivd, které vznikly za komunistické totality po roce 1948.

Stát by zdaněním mohl podle zdůvodnění KSČM získat každoročně zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím podle zákona a následně uzavřených smluv posílá. Novela by nebyla účinná zpětně. Církve by podle předkladatelů musely nově zahrnovat státní náhrady do zdanitelných příjmů.

Restituční zákon počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard korun navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013. Zákon ale také fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se postupně snižují až na nulu v roce 2030.

Ústavní hřích, míní Farský

Opozice stejně jako poslanci KSČM očekává, že spor o zdanění náhrad za nevydaný majetek skončí u Ústavního soudu.

"Církevní restituce nejsou ve společnosti příliš populární. To ale neznamená, že nejsou správné. Argumenty zastánců zdanění církevních restitucí při diskusi v Poslanecké sněmovně byly ostudné a nikdy by mě nenapadlo, že se něčeho podobného 30 let od pádu komunismu dočkám. Nepřistupujme na překrucování historie a na tlak KSČM," uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Podle šéfa sněmovního klubu TOP 09 Miroslava Kalouska je rozhodnutí sněmovny výsměchem principům právního státu. "Náhrady jsou vypláceny podle smluv. V těch smlouvách je článek, kde je napsáno, že se na smlouvy vztahuje daňová legislativa účinná v roce 2013, to znamená, že se to nezdaňuje. Jestliže jedna smluvní strana svévolně změnila tento článek, je to v rozporu s právním státem," uvedl. Ve výsledku hlasování se podle něj projevil antisemitismus, protože zdanění náhrad dopadne nejen na křesťanské církve, ale i na židovské obce. Předpokládá, že spor skončí u Ústavního soudu.

"Komunisté jsou evidentně vládní stranou. Všimněte si, že jsou výrazně loajálnější než druhý koaliční partner - sociální demokraté," podotkl Kalousek.

Šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek zákon označil za špatný a za cenu, kterou koaliční vláda musela za podporu zaplatit komunistům. "Byly porušeny principy právního státu, předvídatelnost práva a právní jistota," řekl s tím, že si nikdo nyní nemůže být jistý majetkem. Největší křivda se podle něj týká Federace židovských obcí. "První jim majetek ukradli nacisti, pak komunisti a dnes bude opět zdaněn," řekl lidovecký poslanec a zdůraznil, že co bylo ukradeno, se má vracet.

ČTĚTE TAKÉ: Když se daní církevní restituce

Šéf sněmovního klubu STAN Jan Farský schválení návrhu KSČM na zdanění státních restitucí označil za "úlitbu komunistům" a "ústavní hřích", jež porušuje základy práva. "Paní ministryně financí (Alena Schillerová) tvrdila, že má analýzu církevních restitucí, ze které vyplývá, že byly o 54 miliard předražené. Když jsme o tuto analýzu požádali, zjistilo se, že žádná neexistuje a zdanění církevních restitucí je jen další výmysl, který má zamaskovat pošlapávání právního státu," uvedl.

Zákon podle Farského Senát vrátí do sněmovny, tam ale zřejmě bude opět prosazen a v záležitosti pak bude muset po prezidentově rozhodnutí zřejmě zakročit Ústavní soud. Ten podle poslance velmi pravděpodobně návrh označí za protiústavní.

Podle komunistů zákon zavádí rovnost subjektů, kterým stát vyplácí nějaký příjem. "Daňová sazba je jako pro každého jiného, to znamená 19 procent," uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip. I on čeká, že návrh sněmovně vrátí Senát, pak po rozhodnutí prezidenta předpokládá jednání u Ústavního soudu. Tvrdí, že jeho strana vychází vstříc požadavkům občanů, z nichž až 80 procent považuje zákon o církevních restitucích za nespravedlivý. Současně se bránil označování komunistů za součást vládní koalice.

Poslanec Jiří Mašek (ANO) uvedl, že u Ústavního soudu by případně výsledek hlasování mohl obstát, neboť byly náhrady definované restitučním zákonem nadhodnocené proti velikosti majetku církve v roce 1947. Kdyby zákon odpovídal tehdejšímu majetku, bylo by podle Maška už nyní vráceno vše, co mělo. "To, co na základě smlouvy mezi tehdejším premiérem (Petrem Nečasem) a zástupci církví bude vypláceno do budoucna, už je předmětem 'zisku' a zisk je třeba zdanit," řekl.