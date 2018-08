Kvůli platům navýší ČSSD a ANO rozpočet. Mzdy vzrostou o osm procent

AKTUALIZOVÁNO AKTUALITA - Aktuality autor: von

Ministerstvo financí zvýší platy ve veřejné sféře o osm procent, shodli se vládní koaliční partneři z ČSSD a hnutí ANO. Původně přitom mělo jít pouze o procent šest. Jednotlivé obory, v nichž se budou platy navyšovat ale ještě budou součástí jednání.

Předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula označil koaliční dohodu za racionální základ pro dohodu vlády s odbory. Kabinet ale kritizoval za průtahy při vyjednávání.

Do platů by mělo putovat o tři miliardy korun víc, než vláda původně plánovala. Navrhovala nejdřív 22,3 miliardy. Hamáček třímiliardové přidání označil za podstatný nárůst, dobrý kompromis a výhru zaměstnanců veřejné sféry.

Podle informačního systému o průměrném výdělku pracovalo letos v prvním čtvrtletí ve veřejném sektoru 682 500 lidí. Dostávali plat od státu, samospráv a ze zdravotního pojištění. Průměrný výdělek ve veřejné sféře činil letos v prvním čtvrtletí 32 725 korun. Meziročně se zvedl o 14,2 procenta. Polovina lidí vydělávala přes 30 623 korun.

Rizikové příplatky pro policisty

"Víceméně jsme se domluvili na kompromisu, který rezultuje do průměru asi osm procent s tím, že je to podle jednotlivých profesí," uvedl Babiš.

ČMKOS požadovala růst tarifů o deset procent pro všechny. Vláda počítala s desetiprocentním tarifním navýšením jen pro učitele, suma na platy se jim má zvednout o 15 procent. O desetinu peněz víc si rozdělí neučitelské profese. Ostatní by si měli přilepšit méně. Většině pracovníků se má tarif zvednout o čtyři procenta.

Vojáci a policisté by měli na tarifu dostat o dvě procenta víc a k tomu by měli mít víc financí na rizikový příplatek. "Každý by měl dostat aspoň 2000 korun měsíčně," dodal Babiš.

Boj o jednotlivé profese

O kolik by si měly jednotlivé profese přesně přilepšit, nebylo z vystoupení politiků jasné. "Snažili jsme se, aby se navýšení co nejvíc dotklo těch, co mají nižší příjmy," řekl vicepremiér. Vláda se podle něj bude snažit zajistit, aby se k pracovníkům dostaly i peníze na odměny. Měli by je dostat třeba lidé na úřadech práce, kteří přímo pracují s klienty. Podle Hamáčka by kabinet mohl vydat vládní nařízení o rozdělení sumy.

V pátek se vláda chce sejít s odbory a o navýšení s nimi jednat. ČSSD požadavky odborové konfederace na desetiprocentní růst tarifů podporovala. Hamáček už dřív řekl, že se sociální demokraté budou ve vládě snažit co nejvíc této představě přiblížit. Politici ANO mluvili o šestiprocentním navýšení sumy a odstupňované úpravě tarifů. S tímto záměrem neměla problém druhá odborová centrála - Asociace samostatných odborů.

Podle Středuly si ČMKOS nejdřív návrh navýšení prostuduje. Zaměří se na to, kolik peněz by mělo putovat do základu a kolik do odměn, a zda nejsou některé skupiny pracovníků z přidávání vyloučeny. "Není to jen otázka tří miliard. Je to ale racionální návrh a může to být cesta k dohodě, kterou je možné najít velmi rychle," řekl ČTK Středula. Kritizoval kabinet za průtahy. "Žádali jsme o jednání v polovině března. Vládě trvá pět měsíců, aby tento návrh sestavila. Je to skutečně výkon. Už jsme se mohli dohodnout dávno," dodal.

Vláda by se v pátek chtěla s odbory na růstu platů dohodnout. Rozpočet by pak chtěla schvalovat 19. září, jednání by se měl zúčastnit prezident Miloš Zeman. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů by měli o rozpočtu jednat na tripartitě 24. září. Do konce měsíce musí kabinet poslat návrh zákona o státní pokladně Sněmovně.