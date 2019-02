Zeman pogratuloval prozatímnímu prezidentovi Venezuely a pozval ho do Česka

Ohlášené stažení amerických vojáků ze Sýrie je taktické rozhodnutí, USA budou v boji proti teroristickému Islámskému státu pokračovat. Prohlásil to ve středu šéf americké diplomacie Mike Pompeo. Prezident Donald Trump v prosinci ohlásil, že chce americké vojáky ze Sýrie stáhnout, protože IS byl už poražen. Armáda je ale jiného názoru, bývalý ministr obrany James Mattis kvůli tomu rezignoval.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) předloží do měsíce premiérovi Andreji Babišovi (ANO) nový systém financování státních podniků povodí. Řekl to na středeční tiskové konferenci po jednání Národní koalice pro boj se suchem . V současnosti podniky dostávají poplatky za odběry vody od průmyslových podniků. Protože jsou však průmyslové podniky šetrnější a spotřebovávají méně vody, mohly by se státní povodí dostat do ekonomických problémů.

Pojišťovny prověřily loni 10 325 podezřelých pojistných událostí, ve kterých odhalily pojistné podvody za celkem 1,299 miliardy korun. To je o sedm procent více než v předchozím roce. Vyplývá to ze statistik České asociace pojišťoven, jejíž členové pokrývají 98 procent tuzemského trhu.

