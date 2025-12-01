Dnes je pondělí 1. prosince 2025., Svátek má Iva
1. 12. 2025 – 15:56 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Astrologové se shodují: těchto 5 znamení má větší sklon k nehodám na silnicích
zdroj: Freepik.com
Astrologie možná neřídí dopravu, ale překvapivě dobře vystihuje naše povahové rysy. A když se přenesou za volant, začínají dávat smysl i menší karamboly. Zatímco policie pracuje s daty, hvězdy nabízejí odlehčený pohled. Podle astrologů existuje pět znamení, která mají k chaosu na silnici o něco blíž. Co na to říkají a jak moc se to potkává s realitou?

Nejde o exaktní vědu, spíše o hravou interpretaci lidských vlastností v prostředí silničního provozu. Přesto vás možná překvapí, jak přesně některé popisy sedí na lidi, které znáte.

1) Blíženci – králové multitaskingu (a rozptýlení)

Astrologové je milují, dopravní experti o něco méně. Blíženci jsou rychlí, živí, komunikativní – ale právě to z nich dělá řidiče, kteří podle expertů nejčastěji:

  • sahají po mobilu,
  • řeší milion věcí najednou,
  • dívají se víc po lidech než po značkách.

 Ve skutečných statistikách jsou „rozptýlení řidiči“ jedna z hlavních příčin nehod. A Blíženci? Ti tomu odpovídají povahově až podezřele dobře.

2) Beran – řidič, kterého poznáte podle stylu „JÁ TO DÁM“

Berani jsou soutěživí, impulzivní a často přesvědčení, že žlutá je jen rychlejší zelená.

Typické pro Berany:

  • prudké rozjezdy,
  • rychlé předjíždění,
  • nižší tolerance pomalých řidičů.

Statistiky ukazují, že přílišná sebejistota a rychlost patří mezi top rizikové faktory.

3) Ryby – snílci, kteří občas zapomenou, kde je volant

Jsou citlivé, empatické, intuitivní… ale ne vždy tak pozorné, jak by si silnice přála.

U Ryb astrologové zmiňují:

  • pomalejší reakce,
  • tendence „ztratit se v myšlenkách“,
  • jízdu stylem „pohoda – jazz“.

Policie potvrzuje: nehody způsobené pomalou reakcí nebo nerozhodností nejsou zrovna vzácné.

4) Býk – stabilní, ale tvrdohlavý (ano, i na kruháči)

Býci jsou výborní řidiči… dokud jim nezačnete zasahovat do jejich rytmu.

Typické chyby:

  • neochota pustit někoho před sebe,
  • nevzdávají se přednosti, když „je přece jejich“,
  • neochota měnit pruh.

Statistiky? Značná část nehod vzniká kvůli nesprávnému odhadu situace a tvrdohlavosti při přednosti.

5) Lvi – přílišné sebevědomí za volantem

Lvi jsou řidiči, kteří se opírají do klaksonu jako do osobního vyjádření. Milují velká auta, milují pozornost.

Typické:

  • rychlá jízda,
  • jistá dávka dominance,
  • trochu méně trpělivosti.

 Reálně: agresivní styl patří podle evropských statistik mezi 3 hlavní rizikové faktory nehod.

A kdo patří mezi NEJBEZPEČNĚJŠÍ znamení?

Podle astrologické nadsázky jsou to:

Panny – přesné, pečlivé, pravidlové

Váhy – klidné, zdvořilé, ohleduplné

Kozorozi – zodpovědní, disciplinovaní

A nejzajímavější informace?

Kozorozi mají na svědomí podle několika pojišťoven opravdu nejméně nehod.

