Astrologové se shodují: těchto 5 znamení má větší sklon k nehodám na silnicích
1. 12. 2025 – 15:56 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Astrologie možná neřídí dopravu, ale překvapivě dobře vystihuje naše povahové rysy. A když se přenesou za volant, začínají dávat smysl i menší karamboly. Zatímco policie pracuje s daty, hvězdy nabízejí odlehčený pohled. Podle astrologů existuje pět znamení, která mají k chaosu na silnici o něco blíž. Co na to říkají a jak moc se to potkává s realitou?
Nejde o exaktní vědu, spíše o hravou interpretaci lidských vlastností v prostředí silničního provozu. Přesto vás možná překvapí, jak přesně některé popisy sedí na lidi, které znáte.
1) Blíženci – králové multitaskingu (a rozptýlení)
Astrologové je milují, dopravní experti o něco méně. Blíženci jsou rychlí, živí, komunikativní – ale právě to z nich dělá řidiče, kteří podle expertů nejčastěji:
- sahají po mobilu,
- řeší milion věcí najednou,
- dívají se víc po lidech než po značkách.
Ve skutečných statistikách jsou „rozptýlení řidiči“ jedna z hlavních příčin nehod. A Blíženci? Ti tomu odpovídají povahově až podezřele dobře.
2) Beran – řidič, kterého poznáte podle stylu „JÁ TO DÁM“
Berani jsou soutěživí, impulzivní a často přesvědčení, že žlutá je jen rychlejší zelená.
Typické pro Berany:
- prudké rozjezdy,
- rychlé předjíždění,
- nižší tolerance pomalých řidičů.
Statistiky ukazují, že přílišná sebejistota a rychlost patří mezi top rizikové faktory.
3) Ryby – snílci, kteří občas zapomenou, kde je volant
Jsou citlivé, empatické, intuitivní… ale ne vždy tak pozorné, jak by si silnice přála.
U Ryb astrologové zmiňují:
- pomalejší reakce,
- tendence „ztratit se v myšlenkách“,
- jízdu stylem „pohoda – jazz“.
Policie potvrzuje: nehody způsobené pomalou reakcí nebo nerozhodností nejsou zrovna vzácné.
4) Býk – stabilní, ale tvrdohlavý (ano, i na kruháči)
Býci jsou výborní řidiči… dokud jim nezačnete zasahovat do jejich rytmu.
Typické chyby:
- neochota pustit někoho před sebe,
- nevzdávají se přednosti, když „je přece jejich“,
- neochota měnit pruh.
Statistiky? Značná část nehod vzniká kvůli nesprávnému odhadu situace a tvrdohlavosti při přednosti.
5) Lvi – přílišné sebevědomí za volantem
Lvi jsou řidiči, kteří se opírají do klaksonu jako do osobního vyjádření. Milují velká auta, milují pozornost.
Typické:
- rychlá jízda,
- jistá dávka dominance,
- trochu méně trpělivosti.
Reálně: agresivní styl patří podle evropských statistik mezi 3 hlavní rizikové faktory nehod.
A kdo patří mezi NEJBEZPEČNĚJŠÍ znamení?
Podle astrologické nadsázky jsou to:
Panny – přesné, pečlivé, pravidlové
Váhy – klidné, zdvořilé, ohleduplné
Kozorozi – zodpovědní, disciplinovaní
A nejzajímavější informace?
Kozorozi mají na svědomí podle několika pojišťoven opravdu nejméně nehod.