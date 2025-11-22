Když se princátka nudí: děti monacké rodiny zastínily celý Národní den
22. 11. 2025 – 8:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Monako má za sebou jeden z nejdůležitějších dnů v roce - Národní den, kdy se knížecí rodina tradičně ukáže na balkoně paláce a celé knížectví na chvíli zpomalí. Slavnostní uniformy, čestné salvy, červenobílé vlajky… všechno proběhlo přesně tak, jak velí protokol. Až na jeden malý detail: neposedná princátka, která se rozhodla, že etiketa je sice etika, ale dětský život je hlavně hra.
Řád, disciplína a královská etiketa — na to se královské děti připravují od malička.Jenže i ony potřebují občas projevit svou nejcennější a nejopravdovější superschopnost: být prostě dětmi.
A tak se stane, že mezi sevřenými uniformami a dokonale nacvičeným protokolem se najednou objeví malý výbuch spontánnosti. Jedna grimaska, drobné vrtění, tichá otázka v očích: „A kdy už půjdeme domů?“
Ať jste princezna nebo obyčejný školák, dětská energie se zkrátka nedá odložit do šatny vedle slavnostního kabátku.
Důstojnost na jedné straně, mini-rebelie na druhé
Kníže Albert II. s kněžnou Charlene stáli na balkoně jako vystřižení z královského portrétu. Ladící barvy, důstojné postoje, klid, který by nevyrušil ani výstřely čestných salv.
A pak přišla realita — dvojčata.
Princezna Gabriella a princ Jacques se nejdřív drželi vzorně. Tak dvě, možná tři minuty. To je u dětí v jejich věku víceméně maraton. Pak se spustil „dětský mód“.
Gabriella začala testovat své repertoáry grimas, Jacques nenápadně sondoval, jestli by dole na náměstí nebylo něco zajímavějšího než přehlídka. Do očí se jim vkradl ten známý výraz všech dětí na světě: „máme něco za lubem”
A internet? Ten si to samozřejmě nenechal ujít. Během chvíle se objevily první komentáře a sdílené fotky, protože dětská spontánnost prostě vždycky přitahuje pozornost víc než dokonalý protokol. A to i v tak významný den, kdy by se od všech čekala naprostá ukázněnost.
Druhý balkon: elegance, módní ladnost a malý záchvěv nudy
O pár metrů dál, na vedlejším balkoně, seděla druhá část rodiny.Pierre Casiraghi s Beatrice Borromeo působili jako dokonale sladěný pár z módního editoriálu. Jejich dva synové sledovali dění disciplinovaně, téměř až příkladně, jako by chtěli vyvážit dětskou energii svých příbuzných na hlavním balkoně.
K nim se připojili Maximilian a India Casiraghi, kteří celou sestavu doplnili s takovou elegancí, že by si tento balkon zasloužil vlastní kameru a možná i malý propagační spot o tom, jak vypadá noblesa „po monacku“.
Národní den podle dětí: méně protokolu, více života
I když v Národním dnu jde o symbol, tradici a jedinečnou oslavu autority knížete a národa, nejde pouze o uniformy a ceremoniál. Den, který v sobě nese slavnostní mši, vojenskou přehlídku a promění celé knížectví do červenobílých barev, je především poctou monacké historii, kontinuitě rodu Grimaldiů a soudržnosti celého knížectví.
I tak se každoročně se potvrzuje jednoduché pravidlo:čím slavnostnější událost, tím víc září dětská spontánnost.
Národní den v Monaku není výjimkou. A možná proto ho lidé sledují tak rádi. Mezi ozdobenými uniformami, perfektně naaranžovanými čepicemi a přesně nacvičenými ceremoniemi se najednou objeví dvě děti, které vám připomenou, že celý svět není jen protokol a rituály.
Že i v paláci se žije běžný život.Že i monacká princátka mohou mít svou chvíli „to je nuda“.A že modrá krev sice proudí jinak než ta naše, ale dětský pohled na svět má úplně stejnou barvu.
A možná právě proto si je internet tak zamiloval.