Archeologové objevili historickou bombu: Pod městem našli druhé město
19. 11. 2025 – 14:25 | Zpravodajství | Alex Vávra
Pod rušnými ulicemi dnešního Göteborgu se skrývalo celé zapomenuté město. Nya Lödöse, pohřbené čtyři století pod průmyslovou čtvrtí, nyní znovu ožívá díky rozsáhlým vykopávkám. Archeologové postupně odhalují brány, domy, zahrady i každodenní život lidí, kteří tu žili v době, kdy se Švédsko teprve formovalo do podoby moderního státu.
Archeologové ve Švédsku odhalili jeden z nejpoutavějších příběhů evropské městské minulosti. Pod moderní čtvrtí Gamlestaden v Göteborgu se po staletí ukrýval svět, který už nikdo nepovažoval za existující. Ztracené město Nya Lödöse leželo pod zemí čtyři sta let – zapomenuté, přestavěné a překryté industriálním věkem. Až nyní se postupně vynořuje, vrstvu po vrstvě, jako svědek doby, která stále měla jednoho nohou ve středověku a druhou už vstupovala do novověku.
Jižní vstup do města a jeho obranný systém
Během rozsáhlých vykopávek, které probíhaly hlavně v letech 2022 a 2023, tým Arkeologerna odhalil nejjižnější část Nya Lödöse. Tato oblast představovala jižní vstup do města, klíčový bod pro kontrolu obchodu i obrany. Právě zde byl kolem roku 1530 vybudován mohutný zemní val doplněný příkopem. Tyto konstrukce nebyly jen symbolickou hranicí, ale reálným opevněním, které mělo chránit obyvatele před konflikty probíhajícími v regionu.
Archeologové odkryli kamenně dlážděnou bránu, která tvořila konec hlavní severojižní ulice ústící k řece Säveån. Díky průzkumu několika stavebních vrstev nyní víme, jak byla brána založena, jak hluboké měla základy a jaké dřevěné výztuhy ji držely pohromadě. Vedle brány stála menší stavba, pravděpodobně mýtnice. To naznačuje, že pohyb do města a z něj byl pečlivě kontrolován a že Nya Lödöse žilo z obchodu stejně jako z výroby.
Další objevy v této části zahrnují zbytky palisád, dřevěných stavebních prvků, a dokonce i části ulic, které dnes pomáhají rekonstruovat podobu dávno zmizelé městské krajiny. Je fascinující sledovat, jak se před našima očima skládá obraz města, o němž se po staletí předpokládalo, že zmizelo beze stopy.
Život uvnitř hradeb, zemědělství a zánik města
Jižní část Nya Lödöse byla méně hustě zastavěná než severní polovina města. Vedoucí archeologové Maria Paring a Mattia Öbrink upozorňují, že zde bylo mnohem více zahrad a zemědělských pozemků. Tato oblast sloužila jako zdroj potravin, ale mohla být také rezervou pro budoucí rozvoj, který však nikdy nenastal. Uvnitř hradeb se našly jasně organizované parcely, které ukazují, že lidé dokázali využít každý kousek prostoru.
Nya Lödöse přitom nezažilo plynulý vývoj. V roce 1547 bylo poprvé opuštěno — obyvatelé byli přesunuti do nově založeného Älvsborgu. O dvě desetiletí později se však město znovu probudilo k životu. Obyvatelé se vrátili, opravili valy i bránu, oživili ulice drobnými řemesly a obnovili zemědělské plochy. Nálezy nástrojů, keramických střepů, kostí, mincí či skleněných fragmentů ukazují pestrý každodenní život: od kovářské práce přes vaření až po obchodní výměnu.
Definitivní konec nastal v roce 1624. Tehdy švédská koruna rozhodla o přesunu obyvatel do nového Göteborgu, založeného roku 1621 na lepším, obranně výhodnějším místě. Nya Lödöse se během několika let proměnilo v pole a pastviny. Valy a příkopy se postupně zaplnily zeminou a v 19. století je překryly továrny a sklady rostoucího průmyslového města. Teprve moderní archeologie umožnila město znovu objevit. Z vykopávek se získaly stovky artefaktů – keramika, sklo, nástroje, mince i drobné náboženské předměty – které dodnes vyprávějí příběh o životě na hranici království, o chudobě i houževnatosti, o střetech i opětovném budování.
Nya Lödöse se tak po čtyřech stoletích znovu stává živou součástí švédské historie. Nejen jako archeologická lokalita, ale jako připomínka toho, jak snadno mohou celá města zmizet z povrchu země – a jak nečekaně se mohou vracet zpět do našich dějin.