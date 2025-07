Po více než 80 letech zřejmě našli ztracené letadlo, po kterém pátrá celý svět

3. 7. 2025 – 14:38 | Zpravodajství | Alex Vávra

Před 88 lety zmizela beze stopy nad Pacifikem. Dnes se znovu rozbíhá závod s časem, technikou i hlubinami oceánu – pátrání po Amelii Earhartové vstupuje do nové fáze. Ukáže se konečně pravda, nebo nás oceán znovu oklame?

Uběhlo 88 let od chvíle, kdy se Amelia Earhartová, průkopnice letectví a ikona dobrodružství, ztratila nad Tichým oceánem během pokusu obletět svět. Přesto její příběh nepřestal fascinovat a přitahovat pátrače, kteří se i dnes snaží rozluštit jednu z největších záhad moderní historie.

Purdueova univerzita, která tehdy pomáhala financovat její let, oznámila novou expedici na odlehlý tichomořský ostrov Nikumaroro. Právě zde má být ukrytý tzv. objekt Taraia – podivná anomálie, která by podle některých mohla být troskami jejího letounu Lockheed Electra 10E. Plány počítají s výpravou na podzim 2025, kterou povede tým z Purdue Research Foundation a Archaeological Legacy Institute. Hypotéza se opírá o kombinaci rádiových záznamů, svědectví, satelitních snímků, fotografických detailů a artefaktů z 30. let, které se na ostrově v minulosti našly.

zdroj: Profimedia.cz

Falešná naděje z hlubin a čekání na zázrak

Zatímco jedni obracejí kameny na ostrově, jiní pátrají v hlubinách oceánu. Společnost Deep Sea Vision z Jižní Karolíny, vybavená špičkovou autonomní technologií, objevila v lednu 2025 sonarový obraz objektu ve tvaru letadla, ležícího v hloubce přes 4 800 metrů nedaleko ostrova Howland – místa, kam měla Earhartová přistát. Objev vzbudil obrovská očekávání a svět se na chvíli zatajil. Tým však zůstal opatrný.

zdroj: Profimedia.cz

Po návratu na místo 1. listopadu vyslali výzkumníci svůj autonomní stroj přímo nad objekt a získali detailní snímek. Co odhalili, byla jen přírodní skalní formace. Rozčarování bylo patrné, přesto nikdo neházel ručník do ringu. Ředitel společnosti Tony Romeo popsal náladu jako smíšenou – od nadšení přes tiché zklamání až po rychlou mobilizaci a pokračování v pátrání. Tým mezitím prozkoumal dalších více než 2 500 km² oceánu, čímž celková prohledaná plocha přesáhla 19 000 km². Romeo připustil, že záběry formace byly tak zrádné, že připomínaly schválně vyskládaný obrys letadla. Více snímků ale zatím nezveřejnili, protože se připravuje dokument. Návrat do oblasti je pravděpodobný až v roce 2026.

Podobné opatrnosti se drží i jiní. Společnost Nauticos z Maine, která se záhadou Earhartové zabývá roky, právě dokončila analýzu zbývajících oblastí, kde by se letoun mohl nacházet podle starých rádiových dat. Její spoluzakladatel David Jourdan varuje před ukvapenými závěry. Podle něj jsou dálkové sonarové snímky často klamavé, zvláště v místech s geologickými útvary. Hledání letounu na dně oceánu přirovnává ke snaze najít kontaktní čočku na fotbalovém hřišti ve tmě s pomocí kapesní svítilny. Je to možné, ale vyžaduje to trpělivost, důslednost a pečlivé vedení záznamů. Ať už je pravda kdekoliv – v hlubinách oceánu, na osamělém ostrově, nebo ztracená v písku času – Amelia Earhartová stále volá k nalezení. A svět se stále dívá, naslouchá a doufá.