Polsko připravuje stížnost k soudu EU kvůli maďarskému azylu pro exministra
14. 2. 2026 – 10:56 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Polské ministerstvo spravedlnosti připravuje možnou stížnost k Soudnímu dvoru EU kvůli politickému azylu, který Maďarsko udělilo bývalému polskému ministru spravedlnosti Zbigniewu Ziobrovi, píše web Polského rozhlasu.
Ziobro, který byl ministrem v předchozí pravicové vládě vedené stranou Právo a spravedlnost (PiS), je v Polsku stíhán kvůli korupci, zpronevěře a zneužití pravomocí.
Ziobro čelí 26 obviněním, která se týkají zpronevěry finančních prostředků ze zvláštního fondu ministerstva spravedlnosti určeného na podporu obětí trestných činů. Peníze z tohoto fondu podle úřadů zneužíval k politickým účelům, jakož i k nelegálnímu financování nákupu izraelského počítačového programu Pegasus, který podle nynější vlády sloužil ke špehování politických oponentů.
Ziobro je podle Polského rozhlasu viněn z vedení organizované zločinecké skupiny, manipulace s veřejnými zakázkami a z provádění nezákonných finančních převodů v celkové výši 39 milionů zlotých (přibližně 224 milionů korun).
Vládní úředníci jednají o případu a možné stížnosti s právním odborem ministerstva zahraničí, uvedl náměstek ministra zahraničí Marcin Bosacki. Současný ministr spravedlnosti Waldemar Žurek již v lednu podání stížnosti nevyloučil, vyžádal si ale nejprve dokumentaci, která potvrdí, že azyl byl skutečně udělen. Ziobrův právní zástupce 12. ledna oznámil, že jeho klient získal v Maďarsku azyl. Polští prokurátoři na Ziobra poté 6. února vydali zatykač a požádali o vydání Evropského zatýkacího rozkazu.
Po udělení azylu se vyostřily vztahy mezi Polskem a Maďarskem, dvěma členskými státy Evropské unie.