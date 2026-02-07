Devítidenní cesta do nitra země: co skrývá podzemní Everest?
7. 2. 2026 – 12:50 | Magazín | Žanet Ka
Cesta do nejhlubší jeskyně planety začíná úzkou štěrbinou vysoko v horách a končí v hloubce přes dva kilometry. Expedice se musí vypořádat se stoprocentní vlhkostí a extrémně nízkými teplotami. Podívejte se na příběh objevitelů, kteří v jeskyni Krubera našli unikátní ekosystém, o němž svět dříve neměl tušení.
To, co vědci objevili v podzemních labyrintech masivu Arabika, boří všechny konvenční představy o neživé temnotě věčných hlubin. Hluboko pod povrchem se rozkládá svět, kam sluneční paprsek nikdy nepronikne. Vstup do něj představuje pouze nenápadná, úzká štěrbina vysoko v horách, ale cesta do jeho samotného srdce trvá déle než týden. Je to putování definované spalujícím chladem, nebezpečným potápěním v ledové vodě a absolutní, neproniknutelnou tmou.
Vědci zkoumají tuto propast již desítky let, přesto její největší tajemství vyplouvají na povrch jen velmi pomalu. Skutečná hloubka jeskyně zůstává i přes moderní technologie neznámá. Co se tedy skutečně skrývá na samém dně tohoto pomyslného podzemního Everestu?
Rekordní jeskyně
Historie tohoto fascinujícího místa se začala psát v roce 1960, kdy skupina gruzínských speleologů pod vedením Tamaze Kiknadzeho zdolala masiv Arabika. Vysoko v drsném horském terénu narazili na nenápadný vchod. Již po sestupu prvních 150 metrů si průzkumníci uvědomili, že objevili něco, co svým rozsahem přesahuje vše dosud známé. Svět tak poznal jeskyni, která byla později pojmenována po ruském geografovi Alexandru Kruberovi.
Kruber studoval tyto krasové oblasti již v roce 1911 a s obdivuhodnou přesností teoreticky předpověděl přítomnost rozsáhlých podzemních dutin. U vchodu do jeskyně navíc hnízdily vrány, které daly místu jeho druhé, neoficiální, ale velmi rozšířené jméno- Voronya (Vraní jeskyně).
Od okamžiku objevu se do hlubin vydaly desítky expedic. Každá z nich zmapovala nové chodby a posunula hranici hloubkového rekordu. Přestože byl průzkum v 90. letech 20. století přerušen válečnými konflikty, s novým tisíciletím se speleologové vrátili s novou energií. V roce 2000, kdy bylo dosaženo hloubky 1 910 metrů, se jeskyně Krubera stala absolutním světovým lídrem v hloubce a tento prestižní titul si drží dodnes.
Labyrint v hlubinách Arabiky
Jeskyně není izolovaným úkazem, ale součástí gigantického podzemního systému. Samotný masiv Arabika se formoval miliony let a je doslova prostoupen stovkami jeskyní. Čtyři z nich dosahují hloubky přesahující 1 700 metrů, ale jeskyně Krubera mezi nimi zaujímá výsadní postavení.
Její vstup se nachází v nadmořské výšce 2 256 metrů. Úzký otvor se v hlubině rychle rozvětvuje. Hlavní větev, prozkoumaná do rekordních 2 212 metrů, a větev Nekujbyševska, sahající do 1 293 metrů, spolu tvoří nepředstavitelně složitý labyrint. Ten se skládá ze série vertikálních šachet, extrémně úzkých štěrbin i překvapivě prostorných galerií. Šířka chodeb je velmi proměnlivá- od míst, která musela být uměle rozšířena, aby jimi člověk prošel, až po obří komory, které svou velikostí připomínají tunely metra. Celková délka dosud zmapovaných chodeb již přesahuje 16 kilometrů.
Zkouška vodou a kamenem
Otázkou zůstává, proč tato jeskyně zůstala tak dlouho neprozkoumaná. Odpověď leží v extrémních podmínkách, které uvnitř panují. Teplota se stabilně drží mezi 5 a 7 stupni Celsia při stoprocentní vlhkosti vzduchu. Největší technickou překážku však představují sifony- úseky chodeb zcela zaplavené ledovou vodou. K jejich překonání musí jeskyňáři používat těžké potápěčské vybavení a nořit se do kalného, nepředvídatelného prostředí. Jeden z těchto sifonů sahá až do hloubky 52 metrů pod hladinu vnitřního jezera.
Cesta ke dnu není jen pouhým sestupem, je to náročná devítidenní expedice. Podél trasy muselo být zřízeno šest podzemních základen v hloubkách od 700 do 1 960 metrů. Stany v těchto základnách poskytují jeskyňářům nezbytný prostor k odpočinku, zahřátí a přístup k zásobám jídla a léků. Celá operace vyžaduje precizní logistiku, protože jakékoli selhání v takové hloubce může mít fatální následky.
Život ve věčné temnotě
Co však vědci v této propasti našli kromě chladného kamene? Nejpřekvapivějším objevem byl unikátní a prosperující ekosystém. Živé organismy zde dokážou existovat v naprosté izolaci, bez přístupu světla a s minimem tepla. Biologové zde objevili zcela nové druhy členovců, chvostoskoků a červů.
Tito drobní obyvatelé hlubin jsou slepí a postrádají jakoukoli pigmentaci. Jejich přežití závisí na rozkladu organické hmoty, kterou do jeskyně přináší podzemní voda z povrchu. Je to křehký a fascinující svět, který existuje podle vlastních, dosud plně nepochopených zákonů.
Hloubka 2 212 metrů však pravděpodobně není konečnou stanicí. Podzemní krajina jeskyně Krubera je živý organismus, který se neustále mění- klenby se hroutí, objevují se nové průduchy a toky podzemních řek si razí nové cesty. Speleologové neúnavně pokračují v průzkumu každého nového otvoru a jsou si jisti, že někde v hlubinách existuje chodba vedoucí ještě dál.
Co tedy leží na úplném dně? Prozatím je to jen nekonečná síla masivního kamene, ticho přerušované ozvěnou dopadajících kapek vody a velké tajemství. Právě toto tajemství láká objevitele k dalším nebezpečným sestupům. Není to zlato ani starověké artefakty, co hledají, ale samotná neznámá podstata naší planety, která se ukazuje být tím největším pokladem jeskyně Krubera.