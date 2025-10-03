Dnes je pátek 3. října 2025., Svátek má Bohumil
Americký sen na břehu Štěchovické přehrady: architektura, luxus i dotek přírody pod jednou střechou

3. 10. 2025 – 14:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: KW Luxury
Na první pohled zaujme svou atypickou architekturou inspirovanou americkými projekty, při bližším seznámení okouzlí chytrým řešením prostoru, technickými vychytávkami i propojením s okolní přírodou. Rodinný dům v Hradištku – Brunšově, jen kousek od Štěchovické přehrady, je přesně tou nemovitostí, kde se snoubí komfort moderního bydlení s uvolněnou atmosférou venkova

přízemí vás vtáhne do velkorysého obytného prostoru s krbem, odkud je přímý vstup na terasu s výhledem do zahrady. Kuchyně se přirozeně propojuje s jídelnou a dalším obývacím koutem, takže vzniká společenské srdce domu. Čtyři ložnice a dvě koupelny nabízejí dostatek soukromí pro velkou rodinu i hosty.

V patře na vás čeká galerie a hlavní pokoj s panoramatickým výhledem do zeleně. Díky své velikosti a světlu může sloužit jako pracovna, ateliér, dětská herna nebo prostor pro jógu. Celý dům je navržen s důrazem na vzdušnost, funkčnost a světloorientace na jih zajišťuje maximální proslunění.

Venkovní část Štěchovice zdroj: KW Luxury
Venkovní část Štěchovice 2 zdroj: KW Luxury
Venkovní část Štěchovice 4 zdroj: KW Luxury
Venkovní část Štěchovice 5 zdroj: KW Luxury

Tento architektonicky výrazný dům patří do portfolia KW Luxury, kde se soustřeďují výjimečné nemovitosti, prezentované s maximální profesionalitou. I v tomto případě je vidět důraz na detail, propojení interiéru s exteriérem a vysoký standard zpracování.

vstupní hala Štěchovice zdroj: KW Luxury
vstupní hala 2 Štěchovice zdroj: KW Luxury

Vstupní hala: propojení přírodních materiálů a světla

Už samotný vstup do domu vás přivítá svou velkorysostí. Podlaha z přírodního kamene navazuje na okolní prostředí a přináší do interiéru autentický, pevný základ. Nad hlavou se vine strop s masivními dřevěnými trámy, jejichž teplý tón dává prostoru útulnost a charakter.

Centrálním prvkem je ocelové točité schodiště, které přidává interiéru dynamiku a zároveň vizuální kontrast k přírodním materiálům. Vysoké stropy a velkoformátová okna propouštějí dostatek denního světla, díky čemuž hala působí vzdušně a otevřeně.

Tento prostor neslouží pouze jako vstupní bod, ale i jako rozcestí celého domu – otevírá pohled do obytné části s krbem a zároveň propojuje jednotlivá křídla. Je to funkční i estetické srdce, které nastavuje tón pro zbytek interiéru: důraz na materiálovou pravdivost, vzdušnost a propojení s přírodou.

obývací prostor 1 zdroj: KW Luxury
obývací prostor 2 zdroj: KW Luxury
obývací prostor 4 zdroj: KW Luxury

Obývací prostor s krbem: srdce domu, kde vládne příroda

Dominantou obývací části je impozantní krb zasazený do kamenného výklenku, který prostoru dodává nezaměnitelnou atmosféru a pocit domova. Podlahy z širokých dřevěných prken opticky zvětšují místnost a působí teple a přirozeně. Velká okna přivádějí dovnitř dostatek denního světla, které podtrhuje kombinaci přírodních materiálů.

Prostor je navržen tak, aby působil otevřeně a variabilně – vedle krbu tu může být pohodlná sedací souprava pro rodinné večery, jídelní kout pro společná stolování i místo pro umístění designových kousků, které interiéru vtisknou osobní charakter. Obytný prostor plynule navazuje na kuchyni, což podporuje společenský rozměr domu.

jídelní kout Štěchovice zdroj: KW Luxury
jídelní kout 2 Štěchovice zdroj: KW Luxury

Jídelní kout: tradice i světlo

Jídelna je situována tak, aby byla v přímém kontaktu s kuchyní a zároveň čerpala maximum denního světla z velkých oken. Dřevěný nábytek zde podtrhuje nadčasovost a propojení s přírodou. Díky centrální poloze v domě se jídelní kout stává místem setkávání – ať už jde o každodenní snídaně nebo sváteční večeře.

kuchyň Štěchovice zdroj: KW Luxury
kuchyň 2 Štěchovice zdroj: KW Luxury

Kuchyně: funkčnost a ušlechtilé materiály

Kuchyně je řešena v klasickém stylu s důrazem na masivní dřevo a přírodní kámen. Pracovní desky z tmavé žuly kontrastují se světlým tónem dřevěných skříněk a působí elegantně i prakticky. Prostorné uspořádání nabízí nejen dostatek úložného prostoru, ale také možnost pohodlného vaření ve dvou.

Nechybí ani moderní vybavení v čele s americkou chladničkou a vestavěnými spotřebiči. Kuchyň plynule přechází do barového pultu se dvěma místy k posezení, který vytváří neformální atmosféru a je ideální na rychlé snídaně nebo večerní sklenku vína.

Ložnice Štěchovice 1 zdroj: KW Luxury
Ložnice Štěchovice 1a zdroj: KW Luxury
Ložnice Štěchovice 2 zdroj: KW Luxury
Ložnice Štěchovice 3 zdroj: KW Luxury
Ložnice 3a Štěchovice zdroj: KW Luxury

Ložnice: soukromá zóna s výhledem do zeleně

Ložnicová část domu je řešena tak, aby poskytovala maximální klid a soukromí. Díky velkoformátovým dřevěným oknům působí pokoje svěže a otevřeně a zároveň rámují malebné výhledy do okolní přírody.

Dominantou hlavní ložnice je přímý vstup na terasu, kde proudí po celý den přirozené světlo a podtrhuje eleganci prostoru. Neutralita podlah i stěn nechává vyniknout objemu místnosti a poskytuje prostor pro individuální dotvoření podle životního stylu majitele.

Další ložnice nabízejí variabilitu využití – od dětských pokojů přes pokoje pro hosty až po domácí pracovny. Všechny mají jedno společné: důraz na vzdušnost, funkčnost a plynulý vztah k exteriéru.

Koupelna Štěchovice 1 zdroj: KW Luxury
Koupelna Štěchovice 2 zdroj: KW Luxury
Koupelna Štěchovice 3 zdroj: KW Luxury

Koupelny: souhra světla, prostoru a klidu

Koupelny v domě nejsou jen funkčním zázemím, ale skutečným místem pro relaxaci. Velkorysé prostory doplňuje přirozené denní světlo proudící skrze velká okna, které dodává celé místnosti svěžest a pocit čistoty.

Hlavní koupelna kombinuje volně stojící vanu na lvích nohách s praktickým sprchovým koutem. Keramická dlažba v teplých tónech se tu propojuje s jemně zelenými obklady a vytváří harmonii připomínající středomořské interiéry. Prostor je navržen tak, aby působil vzdušně a uklidňujícím dojmem.

Půdní prostro Štěchovice 1 zdroj: KW Luxury
Půdní prostor Štěchovice 2 zdroj: KW Luxury
Půdní prostor Štěchovice 3 zdroj: KW Luxury

Půdní prostor: otevřená scéna pro fantazii

Podkroví domu je ukázkou toho, jak velkorysý prostor a přírodní materiály dokážou vytvořit zcela unikátní atmosféru. Celou plochu sjednocuje dřevěná podlaha i obklad stropu, které působí hřejivě a zároveň podtrhují charakter domu inspirovaného americkou architekturou.

Velká plocha bez pevně daného členění nabízí široké možnosti využití – od domácí pracovny a ateliéru, přes prostor pro cvičení, jógu či dětskou hernu, až po společenský salonek s posezením. Díky střešním oknům a proskleným štítům je interiér zalitý denním světlem a zároveň otevírá působivé výhledy do zeleně.

Terasa Štěchovice zdroj: KW Luxury

okolí domu Štěchovice 1 zdroj: KW Luxury
Okolí domu Štěchovice 2 zdroj: KW Luxury
Okolí domu Štěchovice 3 zdroj: KW Luxury

Terasa a zahrada jako prodloužení interiéru

Dům u Štěchovické přehrady působí, jako by z krajiny nikdy nevystoupil. Kamenné sloupy a dřevěná terasa navazují na zeleň tak přirozeně, že se hranice mezi interiérem a exteriérem stírá.

Zahrada Štěchovice 1 zdroj: KW Luxury
Zahrada Štěchovice 2 zdroj: KW Luxury

Zahrada není jen dekorací, ale obytným prostorem pod širým nebem. Vysoké borovice chrání soukromí, květinové záhony mění svou barevnost během roku a otevřený trávník nabízí prostor pro relaxaci i pohyb.

Terasa s rytmem kamenných pilířů je skutečným srdcem venkovního života. Je to místo, odkud se otevírá výhled na zahradu, kopce a nebe, které tu působí o něco větší než jinde.

Luxusní detaily a nečekané bonusy

V suterénu se nachází samostatný prostor o velikosti 150 m². Fantazii se meze nekladou – může se proměnit v soukromou posilovnu, vinotéku, umělecký ateliér nebo sklad. Součástí domu je i trezorová místnost pro bezpečné uložení cenností.

Důraz na kvalitní materiály a precizní provedení je patrný na každém kroku – od řešení fasády až po interiérové detaily. Celkově působí dům lehce, harmonicky a zároveň sebevědomě.

Výjimečná poloha

Hradištko u Slapské přehrady je malebná středočeská obec na soutoku Vltavy a Sázavy. Okolí je plné turistických tras, cyklostezek a vodních sportů. Díky snadné dostupnosti do Prahy ale nabízí také praktické zázemí pro ty, kdo chtějí žít v přírodě a přitom mít metropoli na dosah.

Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

