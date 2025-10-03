Americký sen na břehu Štěchovické přehrady: architektura, luxus i dotek přírody pod jednou střechou
3. 10. 2025 – 14:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Na první pohled zaujme svou atypickou architekturou inspirovanou americkými projekty, při bližším seznámení okouzlí chytrým řešením prostoru, technickými vychytávkami i propojením s okolní přírodou. Rodinný dům v Hradištku – Brunšově, jen kousek od Štěchovické přehrady, je přesně tou nemovitostí, kde se snoubí komfort moderního bydlení s uvolněnou atmosférou venkova
Už přízemí vás vtáhne do velkorysého obytného prostoru s krbem, odkud je přímý vstup na terasu s výhledem do zahrady. Kuchyně se přirozeně propojuje s jídelnou a dalším obývacím koutem, takže vzniká společenské srdce domu. Čtyři ložnice a dvě koupelny nabízejí dostatek soukromí pro velkou rodinu i hosty.
V patře na vás čeká galerie a hlavní pokoj s panoramatickým výhledem do zeleně. Díky své velikosti a světlu může sloužit jako pracovna, ateliér, dětská herna nebo prostor pro jógu. Celý dům je navržen s důrazem na vzdušnost, funkčnost a světlo – orientace na jih zajišťuje maximální proslunění.
Tento architektonicky výrazný dům patří do portfolia KW Luxury, kde se soustřeďují výjimečné nemovitosti, prezentované s maximální profesionalitou. I v tomto případě je vidět důraz na detail, propojení interiéru s exteriérem a vysoký standard zpracování.
Vstupní hala: propojení přírodních materiálů a světla
Už samotný vstup do domu vás přivítá svou velkorysostí. Podlaha z přírodního kamene navazuje na okolní prostředí a přináší do interiéru autentický, pevný základ. Nad hlavou se vine strop s masivními dřevěnými trámy, jejichž teplý tón dává prostoru útulnost a charakter.
Centrálním prvkem je ocelové točité schodiště, které přidává interiéru dynamiku a zároveň vizuální kontrast k přírodním materiálům. Vysoké stropy a velkoformátová okna propouštějí dostatek denního světla, díky čemuž hala působí vzdušně a otevřeně.
Tento prostor neslouží pouze jako vstupní bod, ale i jako rozcestí celého domu – otevírá pohled do obytné části s krbem a zároveň propojuje jednotlivá křídla. Je to funkční i estetické srdce, které nastavuje tón pro zbytek interiéru: důraz na materiálovou pravdivost, vzdušnost a propojení s přírodou.
Obývací prostor s krbem: srdce domu, kde vládne příroda
Dominantou obývací části je impozantní krb zasazený do kamenného výklenku, který prostoru dodává nezaměnitelnou atmosféru a pocit domova. Podlahy z širokých dřevěných prken opticky zvětšují místnost a působí teple a přirozeně. Velká okna přivádějí dovnitř dostatek denního světla, které podtrhuje kombinaci přírodních materiálů.
Prostor je navržen tak, aby působil otevřeně a variabilně – vedle krbu tu může být pohodlná sedací souprava pro rodinné večery, jídelní kout pro společná stolování i místo pro umístění designových kousků, které interiéru vtisknou osobní charakter. Obytný prostor plynule navazuje na kuchyni, což podporuje společenský rozměr domu.
Jídelní kout: tradice i světlo
Jídelna je situována tak, aby byla v přímém kontaktu s kuchyní a zároveň čerpala maximum denního světla z velkých oken. Dřevěný nábytek zde podtrhuje nadčasovost a propojení s přírodou. Díky centrální poloze v domě se jídelní kout stává místem setkávání – ať už jde o každodenní snídaně nebo sváteční večeře.
Kuchyně: funkčnost a ušlechtilé materiály
Kuchyně je řešena v klasickém stylu s důrazem na masivní dřevo a přírodní kámen. Pracovní desky z tmavé žuly kontrastují se světlým tónem dřevěných skříněk a působí elegantně i prakticky. Prostorné uspořádání nabízí nejen dostatek úložného prostoru, ale také možnost pohodlného vaření ve dvou.
Nechybí ani moderní vybavení v čele s americkou chladničkou a vestavěnými spotřebiči. Kuchyň plynule přechází do barového pultu se dvěma místy k posezení, který vytváří neformální atmosféru a je ideální na rychlé snídaně nebo večerní sklenku vína.
Ložnice: soukromá zóna s výhledem do zeleně
Ložnicová část domu je řešena tak, aby poskytovala maximální klid a soukromí. Díky velkoformátovým dřevěným oknům působí pokoje svěže a otevřeně a zároveň rámují malebné výhledy do okolní přírody.
Dominantou hlavní ložnice je přímý vstup na terasu, kde proudí po celý den přirozené světlo a podtrhuje eleganci prostoru. Neutralita podlah i stěn nechává vyniknout objemu místnosti a poskytuje prostor pro individuální dotvoření podle životního stylu majitele.
Další ložnice nabízejí variabilitu využití – od dětských pokojů přes pokoje pro hosty až po domácí pracovny. Všechny mají jedno společné: důraz na vzdušnost, funkčnost a plynulý vztah k exteriéru.
Koupelny: souhra světla, prostoru a klidu
Koupelny v domě nejsou jen funkčním zázemím, ale skutečným místem pro relaxaci. Velkorysé prostory doplňuje přirozené denní světlo proudící skrze velká okna, které dodává celé místnosti svěžest a pocit čistoty.
Hlavní koupelna kombinuje volně stojící vanu na lvích nohách s praktickým sprchovým koutem. Keramická dlažba v teplých tónech se tu propojuje s jemně zelenými obklady a vytváří harmonii připomínající středomořské interiéry. Prostor je navržen tak, aby působil vzdušně a uklidňujícím dojmem.
Půdní prostor: otevřená scéna pro fantazii
Podkroví domu je ukázkou toho, jak velkorysý prostor a přírodní materiály dokážou vytvořit zcela unikátní atmosféru. Celou plochu sjednocuje dřevěná podlaha i obklad stropu, které působí hřejivě a zároveň podtrhují charakter domu inspirovaného americkou architekturou.
Velká plocha bez pevně daného členění nabízí široké možnosti využití – od domácí pracovny a ateliéru, přes prostor pro cvičení, jógu či dětskou hernu, až po společenský salonek s posezením. Díky střešním oknům a proskleným štítům je interiér zalitý denním světlem a zároveň otevírá působivé výhledy do zeleně.
Terasa a zahrada jako prodloužení interiéru
Dům u Štěchovické přehrady působí, jako by z krajiny nikdy nevystoupil. Kamenné sloupy a dřevěná terasa navazují na zeleň tak přirozeně, že se hranice mezi interiérem a exteriérem stírá.
Zahrada není jen dekorací, ale obytným prostorem pod širým nebem. Vysoké borovice chrání soukromí, květinové záhony mění svou barevnost během roku a otevřený trávník nabízí prostor pro relaxaci i pohyb.
Terasa s rytmem kamenných pilířů je skutečným srdcem venkovního života. Je to místo, odkud se otevírá výhled na zahradu, kopce a nebe, které tu působí o něco větší než jinde.
Luxusní detaily a nečekané bonusy
V suterénu se nachází samostatný prostor o velikosti 150 m². Fantazii se meze nekladou – může se proměnit v soukromou posilovnu, vinotéku, umělecký ateliér nebo sklad. Součástí domu je i trezorová místnost pro bezpečné uložení cenností.
Důraz na kvalitní materiály a precizní provedení je patrný na každém kroku – od řešení fasády až po interiérové detaily. Celkově působí dům lehce, harmonicky a zároveň sebevědomě.
Výjimečná poloha
Hradištko u Slapské přehrady je malebná středočeská obec na soutoku Vltavy a Sázavy. Okolí je plné turistických tras, cyklostezek a vodních sportů. Díky snadné dostupnosti do Prahy ale nabízí také praktické zázemí pro ty, kdo chtějí žít v přírodě a přitom mít metropoli na dosah.