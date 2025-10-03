Světová novinka: Budík, který vás vytáhne z postele vůní luxusní snídaně
3. 10. 2025 – 13:19 | Zpravodajství | Alex Vávra
Zapomeňte na otrávené pípání budíku. Holiday Inn Express spouští světovou novinku – ranní probuzení vůní snídaně. Káva, slanina nebo muffin mají hosty dostat z postele s úsměvem a bez zbytečného stresu.
Zapomeňte na otrávené pípání mobilu nebo nervy drásající bzučák. Hotely Holiday Inn Express přišly s nápadem, který zní (a hlavně voní) jako ze sna: místo tradičního budíku hosty probudí difuzér šířící vůni čerstvé kávy, křupící slaniny nebo sladkého borůvkového muffinu. Zní to trochu jako fór, ale věřte – v Austrálii, na Novém Zélandu a dokonce i v hotelech v Singapuru, Thajsku a Japonsku už se hosté probouzejí do světa, kde první ranní závan vzduchu připomíná snídani.
Podle výzkumu, který si nechal řetězec zpracovat, 58 % cestovatelů v Asii a Pacifiku tvrdí, že příjemná vůně jim pomáhá cítit se po probuzení lépe. V Austrálii se dokonce 43 % lidí nechá zlákat vůní slaniny s vejci. Není to žádné sci-fi, ale realita, která má navíc i praktický dopad: hosté méně často vynechají snídani a začínají den v lepší náladě. Zařízení se podobá difuzéru, jen místo levandule do ložnice pouští tóny kávy nebo čerstvě upečeného muffinu. A upřímně – která vůně má větší šanci vytáhnout člověka z postele? Zatímco klasický budík vás donutí probudit se s pocitem, že na vás někdo křičí, tenhle nový trik láká spíš jako pozvánka na rodinnou nedělní snídani.
Jak to celé vzniklo? Jeden vtip a spousta slaniny
Rob Fahey, generální manažer Holiday Inn Express, přiznává, že nápad vznikl skoro náhodou. „Někdo z týmu vtipkoval, co kdyby se dalo probudit do vůně snídaně? Všem to připadalo jako skvělý nápad a od toho se celý koncept odvíjel až do dnešní podoby,“ směje se.
A tak se zrodil snídaňový budík. Funguje jako difuzér, který místo uklidňujících esencí pustí do vzduchu vůni croissantu, kávy, mangového smoothie nebo třeba hrušky nashi – podle toho, ve které zemi se zrovna probouzíte. Australané a Novozélanďané dostali kávu, slaninu a muffin, Japonci zase kávu, hrušku nashi a muffin. V Singapuru a Thajsku voní rána po kávě, mangu a muffinech. Takže zatímco doma vás probudí soused se sekačkou, v hotelu vás přivítá horký šálek kávy – alespoň tedy jeho aroma.
Dean Jones z IHG Hotels & Resorts k tomu dodává: „Každý třetí Australan má na cestách problém vstát včas a 15 % přiznává, že kvůli zaspání vynechalo snídani. My jsme chtěli, aby už hosté nikdy nepřišli o svůj bufet.“ A má pravdu – těžko zaspíte, když vám u postele začne vonět slanina. Výzkum navíc ukázal, že vůně mají v cestování podceňovaný význam. Čerstvě upečené pečivo si získalo 38 % respondentů, čerstvé ovoce 30 %. V kombinaci s šálkem kávy (nebo čaje) si tak hotelový pokoj snadno vytvoří iluzi domácí pohody, i když jste tisíce kilometrů od domova. A to je právě pointa – udělat z cesty něco příjemnějšího než nutnou rutinu.
Výsledek? Hosté se baví, budík sklízí pozitivní ohlasy a ranní rutina se stává spíš malým gurmánským rituálem než bojem o přežití. Jak říká Fahey: „Je to tak zvláštní zařízení, že to lidi prostě zaujme.“
Možná to není technologická revoluce, která změní svět, ale rozhodně je to příjemná inovace, která může změnit vaše ráno. A ruku na srdce – kdy se vám naposledy stalo, že jste vstali z postele s úsměvem jen proto, že ve vzduchu zavoněla snídaně?