Česká pošta přestala od října vyřizovat žádosti o většinu dávek
3. 10. 2025 – 14:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Česká pošta přestala od října vyřizovat pro úřad práce žádosti o většinu sociálních dávek.
Důvodem je zavedení nové superdávky. Příjem žádostí o superdávku pošta po dohodě s Úřadem práce ČR umožní až v průběhu příštího roku. V současnosti tak lze na poštách vyřídit pouze žádost o rodičovský příspěvek nebo agendu zaměstnanosti. ČTK to dnes řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík.
Od října zavedená superdávka zahrnuje přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. "Jednotlivé dávky už nebudou poskytovány samostatně a nelze je tím pádem administrovat na poštách," uvedl Vitík.
Česká pošta dosud poskytovala služby úřadu práce na všech pobočkách s přepážkami Czech POINT, tedy na zhruba 750 z 2900 pošt. Na těchto poštách zajišťovala asistenci při podání žádostí v rámci klientské zóny Jenda, tedy žádosti o rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, žádosti o zprostředkování zaměstnání a žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Pilotní projekt pošty a Úřadu práce ČR odstartoval loni v červnu v Liberci.